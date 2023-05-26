ПАРЛАМЕНТ ⟩ Когда рост цен наконец замедлится?

Мы должны остановить рост цен, и главное средство центробанка для достижения этого - повышение процентных ставок. Если мы здесь замешкаемся или будем колебаться, то рискуем в результате тем, что быстрый рост цен продлится еще дольше, и тогда процентные ставки придется повысить еще больше и на еще более долгий срок. Повышение процентных ставок влияет на жизнь людей, в том числе заемщиков, меньше, чем всеобщее повышение стоимости жизни. По этой причине в интересах всех нас, чтобы центробанки не колебались и инфляция была побеждена.

ВОПРОСЫ ОТ ДЕПУТАТОВ

Хельмен Кютт. Фото: Eero Vabamägi

Хельмен Кютт, СДПЭ: Какова ваша точка зрения относительно использования наличных денег и их дальнейшего использования?

Мадис Мюллер: Банк Эстонии рекомендовал людям на всякий случай иметь хотя бы небольшой запас наличности именно потому, что время от времени мы узнаем, что возможны перебои при платежах карточкой или вообще при электронных платежах. Я считаю, наличные деньги важны.

В то же время мы видим, что люди все меньше пользуются наличными при оплате покупок, но объем находящихся в обращении наличных денег все же не уменьшился, и наша, как центробанка, общая точка зрения такова: хорошо, что существует такое равновесие. Даже если электронные платежи одержат победу, то по крайней мере в качестве запасного решения обязательно должны существовать также наличные деньги, и мы хотели бы видеть, чтобы торговцы всегда продолжали принимать наличные, ведь нам известно, что в некоторых странах это уже сегодня стало проблемой. К счастью, в Эстонии - нет.

Урмас Круузе. Фото: Eero Vabamägi

Урмас Круузе, Партия реформ: В различных обменах мнениями указывалось на то, что часть предпринимателей, может быть, воспользовались этим всеобщим настроем и некоторые повышения цен, может быть, не настолько обоснованны, как они объясняют это ростом входных цен. Есть ли у Банка Эстонии анализ того, имеют ли эти разговоры основания и в какой мере они могут быть оправданны?

Мадис Мюллер: В итоге прибыли предприятий в прошлом году действительно были очень большие. Мы считаем вероятным, что маржи теперь - заглядывая вперед - могут оказаться под большим давлением. Если вопрос в том, имеются ли у центробанка какие-то инструменты, чтобы повлиять на все это, то на самом деле не напрямую. Мы, конечно, наблюдаем за происходящим в экономике, однако непосредственно на цифры прибыли предприятия повлиять не можем. И я не считаю это само по себе логичным. Предприятия все-таки запрашивают за свои товары и услуги столько, сколько согласен заплатить клиент.

Танель Кийк. Фото: Kermo Benrot

Танель Кийк, Центристская партия: Если бы вы оказались в роли правительства республики или парламента, то каковы были бы ваши рекомендации и предложения о том, какие текущие расходы можно было бы урезать или какие новые источники дохода найти? И что бы вы тогда предпочли - поиск источников доходов или урезание расходов?

Мадис Мюллер: Я все-таки удержусь от искушения порекомендовать что-то слишком конкретное, поскольку не считаю правильным делать это в своей роли. Явно возможно и то и другое. Я считаю, что попробовал бы найти возможности для обоих вариантов, но в конце концов это все-таки вопрос чисто политического выбора.

Варро Вооглайд. Фото: Madis Veltman

Варро Вооглайд, EKRE: Объясните, пожалуйста, кто эта инстанция или эти инстанции или лица, во владении которых скапливается посредством ценовой инфляции ценность, которую теряют как физические, так и юридические лица Эстонии, а также Эстонская Республика в результате уменьшения покупательной способности денег?

Мадис Мюллер: От быстрого роста цен выигрывают в конце концов те, кто продает более дорогие товары. Если мы знаем, что большая часть этого повышения цен была вызвана подорожанием энергии и прочего сырья, цена которых переносится на все большие и большие товары и услуги, то, например, владельцы и продавцы энергоносителей и сырья и стали этими первыми выигравшими.

Предприятия сумели довольно хорошо переложить на клиентов рост своих входящих затрат и пока не очень сильно пострадали. От повышения процентных ставок выигрывают в первую очередь владельцы этих финансовых запасов, так сказать, владельцы займов и заимодавцы. С одной стороны, в случае банковского займа доход банка действительно увеличивается, мы видим сегодня, что эстонские коммерческие банки более прибыльные, нежели в прежние пару лет. С другой стороны, и для банков финансирование становится более дорогим, если они финансируют посредством облигаций, то этот доход поступает к тем инвесторам, кто покупает эти облигации, и это работает в этом смысле подобно цепочке.

В то же время и центробанк изымает деньги из обращения в экономике. В этом смысле эти выигрыши нигде не скапливаются, а в конце концов денежная масса в экономике тоже может несколько сократиться.