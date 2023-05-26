Марко Михкельсон: Вступление Украины в НАТО - единственный способ обеспечить мир

Вступление Украины в НАТО - единственный способ обеспечить основанный на правилах миропорядок, прочный мир и безопасность демократических европейских государств, заявил Марко Михкельсон, выступая в Рийгикогу во время обсуждения заявления в поддержку членства Украины в НАТО.
Во вторник мы обсуждали проект "В поддержку членства Украины в НАТО", инициированный 95 депутатами Рийгикогу. Ни одна предыдущая инициатива депутатов, целью которой является выражение позиции народного представительства Эстонии по какому-либо международному вопросу, не получала такой широкой и однозначной поддержки. Она выражает консенсусную поддержку нового состава Рийгикогу борьбе украинского народа за свою землю и нашу свободу.
В заявлении Рийгикогу выражает свою решительную волю к обеспечению суверенитета и территориальной целостности стран Европы и достижению прочного мира, поскольку только такая стратегическая цель поможет нам проводить решительную политику поддержки Украины в ее борьбе против России, которая ведет агрессивную войну.
Поэтому члены Рийгикогу убеждены, что только стратегическая победа над Россией и последующее присоединение Украины к НАТО - единственный путь к обеспечению миропорядка, основанного на правилах, прочного мира и безопасности демократических европейских государств.
Собственный трагический опыт Эстонии во время Второй мировой войны убеждает, насколько опасно быть нейтральной страной или страной, принадлежащей к так называемой серой зоне Центральной Европы, по соседству с перманентно империалистической Россией. Новейшая история неоднократно подтверждала, что распад Советского Союза в 1991 году не погасил воли Москвы вновь создать империю, пытающуюся разрушить суверенитет стран и народов.
Разжигание этнических конфликтов и укрепление своего военного присутствия во многих районах бывшей империи было частью плана России по созданию сфер влияния для их последующей реинтеграции. Войны в Чечне, разразившиеся в 1994 году, стали первым явным признаком того, что Россия готова применить самую грубую силу для восстановления своей империи и не заботится о принципах международного права.
К сожалению, защитники миропорядка, основанного на правилах, были наивны, когда полагали, что после падения Берлинской стены и особенно Советской империи Россия будет готова признать прошлые преступления и отказаться от своей многовековой захватнической, экспансионистской политики.
На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года была допущена стратегическая ошибка, когда Украине и Грузии не дали дорожную карту для членства в альянсе. Если бы это было сделано, возможно, не было бы ни августовской войны в Грузии, ни начавшейся в 2014 году российской агрессии против Украины. Но даже незаконная аннексия Крыма не вызвала у наших союзников и партнеров того внимания и понимания, которые были бы уместны в ответ на насильственное перемещение границ в Европе.
Только полномасштабное вторжение с целью уничтожения украинского государства, развязанный против украинцев геноцид и десятки тысяч военных преступлений, совершенных агрессором, заставили весь Западный мир пересмотреть свою политику в отношении России. В этой ситуации чрезвычайно важна роль Эстонии и других стран-единомышленников в формировании стратегии западных союзников. Сейчас к нам прислушиваются больше, чем когда-либо, и поэтому наше заявление является частью дипломатических усилий, которые также служат интересам нашей собственной безопасности.
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- К сожалению, защитники миропорядка, основанного на правилах, были наивны, когда полагали, что после падения Берлинской стены и особенно Советской империи Россия будет готова признать прошлые преступления и отказаться от своей многовековой захватнической, экспансионистской политики.
- Только полномасштабное вторжение с целью уничтожения украинского государства, развязанный против украинцев геноцид и десятки тысяч военных преступлений, совершенных агрессором, заставили весь Западный мир пересмотреть свою политику в отношении России.
- Любые колебания в вопросе расширения НАТО только подтолкнут Россию к новым агрессиям.
Члены Рийгикогу убеждены, что политика сфер влияния в Европе продолжает представлять угрозу безопасности всего континента и нашей собственной, так как не принесла мира после окончания Второй мировой войны. Поэтому необходимо сделать все, чтобы серые зоны исчезли с политической карты Европы.
На наш взгляд, необходимо решительно укреплять архитектуру безопасности, которая защищает независимость и целостность свободных и демократических евроатлантических стран, центром которых является Организация Североатлантического договора, или НАТО. Стратегическая цель нынешнего российского режима - разрушить эту архитектуру безопасности. Это также означало бы разрушение нашей независимости. Всего несколько дней назад российские пропагандисты заявили, что страны Балтии необходимо как можно скорее завоевать и сровнять Таллинн с землей, как Бахмут.
Единственное, что может предотвратить такой черный сценарий, - это усиление потенциала НАТО в области сдерживания, в том числе немедленное увеличение присутствия союзников в Эстонии и других странах Балтии.
Если в наших интересах сохранить дальнейшую независимость Эстонии, то при принятии соответствующих внутренних решений мы должны всегда в первую очередь спрашивать себя - будет ли это способствовать укреплению нашей безопасности и независимости. То же самое относится и к вопросам международной безопасности.
30 сентября 2022 года правительство Украины официально подало заявку на вступление в НАТО. Предстоящим летом, в июле, лидеры альянса соберутся в столице Литвы Вильнюсе. Нет лучшего времени, возможности и места для принятия решений исторической важности для укрепления европейской безопасности. Очевидно, что после победы Украины их независимость и мир в Европе будут обеспечены только вступлением в НАТО.
Любые колебания в вопросе расширения НАТО только подтолкнут Россию к новым агрессиям. У нас и наших союзников теперь есть уникальная возможность сформировать единую Европу с взаимными гарантиями безопасности, невиданной ранее, которая по крайней мере создала бы предпосылки для окончательного краха мечты о Российской империи, нарушающей мировой порядок, основанный на правилах.
Поэтому члены Рийгикогу в своем заявлении подчеркивают, что на саммите НАТО в Вильнюсе государства-члены должны сформулировать конкретные и недвусмысленные шаги, необходимые для скорейшей интеграции Украины в НАТО, и направить Украине приглашение стать членом альянса.
Рийгикогу выступил с заявлением в поддержку вступления Украины в НАТО
17 мая 92 голосами "за" Рийгикогу принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. В соответствии с документом, это единственный способ обеспечить основанный на правилах миропорядок, устойчивый мир и безопасность демократических европейских государств.
В заявлении, представленном 95 депутатами парламента, Рийгикогу выражает решительное стремление обеспечить суверенитет и территориальную целостность европейских государств и устойчивый мир и выражает уверенность, что политика сфер влияния в Европе по-прежнему представляет угрозу для безопасности континента. Согласно заявлению, Рийгикогу опирается на цель по вступлению Украины в НАТО, поставленную в 2008 году на саммите государств-членов альянса в Бухаресте, и принимает во внимание заявление о вступлении в НАТО, представленное правительством Украины в прошлом году.
Украина представила официальное заявление о присоединении к НАТО 30 сентября 2022 года. Совместно с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
В заявлении Рийгикогу подчеркивает необходимость значительно укрепить архитектуру безопасности, успешно обеспечивавшую безопасность свободных и демократических евроатлантических государств, и выражает поддержку борющемуся за свободу народу Украины. Рийгикогу также отмечает, что победа Украины над Российской Федерацией, ведущей агрессивную войну, и последующее вступление Украины в НАТО - это единственный путь к обеспечению основанного на правилах миропорядка, устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.
Согласно заявлению, Рийгикогу считает неминуемо необходимым сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО и передать Украине приглашение на присоединение к альянсу.
С начала прошлого года Рийгикогу выступил с пятью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. 22 февраля 2023 года Рийгикогу принял представленное 94 депутатами заявление, приуроченное к годовщине начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украине, чтобы выразить уважение героическому народу Украины, ведущему самоотверженную борьбу.