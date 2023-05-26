Марко Михкельсон: Вступление Украины в НАТО - единственный способ обеспечить мир

Любые колебания в вопросе расширения НАТО только подтолкнут Россию к новым агрессиям. У нас и наших союзников теперь есть уникальная возможность сформировать единую Европу с взаимными гарантиями безопасности, невиданной ранее, которая по крайней мере создала бы предпосылки для окончательного краха мечты о Российской империи, нарушающей мировой порядок, основанный на правилах.

Поэтому члены Рийгикогу в своем заявлении подчеркивают, что на саммите НАТО в Вильнюсе государства-члены должны сформулировать конкретные и недвусмысленные шаги, необходимые для скорейшей интеграции Украины в НАТО, и направить Украине приглашение стать членом альянса.

Фото: NATO

Рийгикогу выступил с заявлением в поддержку вступления Украины в НАТО

17 мая 92 голосами "за" Рийгикогу принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. В соответствии с документом, это единственный способ обеспечить основанный на правилах миропорядок, устойчивый мир и безопасность демократических европейских государств.

В заявлении, представленном 95 депутатами парламента, Рийгикогу выражает решительное стремление обеспечить суверенитет и территориальную целостность европейских государств и устойчивый мир и выражает уверенность, что политика сфер влияния в Европе по-прежнему представляет угрозу для безопасности континента. Согласно заявлению, Рийгикогу опирается на цель по вступлению Украины в НАТО, поставленную в 2008 году на саммите государств-членов альянса в Бухаресте, и принимает во внимание заявление о вступлении в НАТО, представленное правительством Украины в прошлом году.

Украина представила официальное заявление о присоединении к НАТО 30 сентября 2022 года. Совместно с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

В заявлении Рийгикогу подчеркивает необходимость значительно укрепить архитектуру безопасности, успешно обеспечивавшую безопасность свободных и демократических евроатлантических государств, и выражает поддержку борющемуся за свободу народу Украины. Рийгикогу также отмечает, что победа Украины над Российской Федерацией, ведущей агрессивную войну, и последующее вступление Украины в НАТО - это единственный путь к обеспечению основанного на правилах миропорядка, устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Согласно заявлению, Рийгикогу считает неминуемо необходимым сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО и передать Украине приглашение на присоединение к альянсу.

С начала прошлого года Рийгикогу выступил с пятью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. 22 февраля 2023 года Рийгикогу принял представленное 94 депутатами заявление, приуроченное к годовщине начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украине, чтобы выразить уважение героическому народу Украины, ведущему самоотверженную борьбу.