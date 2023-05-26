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Путешественник и автор телесерии о путешествиях Лемо не говорит, какое место в Ида-Вирумаа его любимое. Таковых несколько
"Metslased" - Лемо с камерой посередине - путешествуют по Ида-Вирумаа летом 2021 года. "Северное побережье" встретилось тогда с путешественниками в окрестностях Аа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Лаур-Лехо Кальюметс, или Лемо, исходил Ида-Вирумаа вдоль и поперек: сначала по суше, а затем и по воде. О приключениях Лемо и других путешественников можно узнать в телесериях "Metslased" и "Veetee". В каждой из них Ида-Вирумаа посвящено много времени. Этим летом Лемо снова отправится в путь.

- Когда мы договаривались об интервью, вы упомянули, что ваши корни по материнской линии - в Ида-Вирумаа. Где именно?

- Мама родилась в первый год войны в Нарве, откуда они бежали от фронта. Одно время жили в Тудулинна, а затем переехали в Авинурме, где я проводил каждое лето, пока мне не исполнилось лет десять-одиннадцать.

- Значит, причудский край был для вас уже родным и знакомым еще до походной серии?

- Да, летом обычно ехали в Каукси на автобусе, привозили ряпушку из Раннапунгерья на отцовских "Жигулях", коптили рыбку у соседей и купались в Авийыги.

- В последние два года летом в Ида-Вирумаа вас приводили серии "Metslased" и "Veetee". Некоторые из ваших попутчиков признавались, что Ида-Вирумаа удивил их больше всего из тех мест, которые они посетили, - настоящая скрытая жемчужина.

- В этом смысле пешеходная тропа RMK является супервеером всей культурной и природной среды Ида-Вирумаа: от индустриального ландшафта до густых лесов и нетронутой природы, которая так восхитительно разнообразна. В какой-то момент возникло чувство, что находишься на холмистой местности южной Эстонии. 

Лемо интересовало, насколько Эстония различается при взгляде с суши и воды

Летом 2021 года Лемо совершил свой пока самый длинный пеший поход: за 25 дней он со своими спутниками и гостями прошел почти 680 километров из западной части Эстонии на восток. О 20 днях путешествия по походной тропе RMK Пенийыэ - Аэгвийду - Каукси он рассказал в телепередаче "Metslased" ("Дикари").

Отдельной эмоцией были последние шаги к цели. "Конечным результатом является осознание, что я физически в состоянии пройти этот путь. Когда я сделал последние шаги и понял, что действительно прошел пешком от Матсалу до Чудского озера. Почти 680 километров. И подумал, что на самом деле еще на пару недель хватило бы сил", - прокомментировал путешественник, ведущий и продюсер компании ERR.

В августе 2021 года последние шаги "дикари" сделали в Каукси. Они увидели Эстонию с суши с самых разных ракурсов, но возник вопрос, как вся эта красота выглядит с воды. Можно ли путешествовать по Эстонии по воде?

Летом 2022 года началось 460-километровое путешествие из Нарвы в Пярну, когда для начала Лемо вместе с журналистом и специалистом по коммуникациям Расмусом Кагге и кино- и теледеятелем Ильмаром Раагом преодолели крупнейшие в Эстонии реку Нарву, Нарвское водохранилище и Чудское озеро. Для передвижения по водному пути использовались различные средства передвижения: рафт, то бишь резиновый плот, каяк, каноэ, лодка-дракон, парусная лодка, корабль викингов "Turm". Этим летом серия приключенческих путешествий "Veetee" ("Водный путь") будет продолжена.

В дополнение к сериям "Metslased" и "Veetee" под руководством Лемо завершена серия путешествий "Eesti lipp ümber..." ("Эстонский флаг вокруг…").

- Одним из мест, которое произвело неизгладимое впечатление на группу путешественников, был Айду. Актер Аго Андерсон назвал 15-километровую тропу от Айду-Лийва до Айду-Нымме самой классной походной тропой вообще. После покорения Айду вы сказали при встрече с "Северным побережьем", что Айду - отличное место, если вы хотите совершить физически сложный поход и насладиться красотой окрестностей.

- Айду был довольно приятной обманкой. Предыдущий наш походный день как раз был довольно длинным, если не ошибаюсь, около тридцати километров. Мы предположили, что предстоит приятный короткий день, всего-то 15 километров. Но когда мы наконец добрались до шахтного музея в Кохтла-Нымме, где в ту ночь была запланирована ночевка, я еще никогда не был так измотан за все время этого путешествия.

Нам приходилось двигаться вверх-вниз по довольно крутым холмам. Когда я потом посмотрел в своем телефоне, на сколько этажей мы поднялись, я не поверил своим глазам: 71! (Вдобавок к пройденным шагам и километрам, полезное приложение в телефоне также показывает пройденные этажи. - Ред.) В среднем мы проходили четыре-пять этажей в день.

В Айду круто посмотреть, как природа приняла обратно рекультивированную территорию. Если б не знал, то не сказал бы, что там когда-то землю разворотили ради добычи сланца. Правильно сделали или нет - это отдельная тема, и я не буду в это углубляться. Но само по себе главное, что не оставили выжженную землю, а снова возвратили ее природе.

Здорово то, что в Айду у людей возникают разные ассоциации. Кто-то сказал, мол, как будто находишься в Альпах. А мне вспомнилось одно путешествие по Якутии в России, где горы помощнее и внизу извивалась широкая река, а по обе стороны были высокие берега. Я вспомнил это. В Айду есть все.

- Раз уж вы начали проводить параллели, то вспоминается эпизод передачи про поход под глинтом. Когда один из "дикарей", ведущий и специалист по коммуникациям Расмус Кагге поделился фотографиями Онтикаского глинта, люди не поверили, что они сделаны в Эстонии, а предположили, что где-то в Малайзии. Погода в тот день обрушилась на вас ненастьем: под Онтикаским глинтом вам пришлось противостоять сильному ветру и дождю, а скользкие камни и плавник еще больше затрудняли движение...

- Это классное место также в том смысле, что паломничества туда не наблюдается, и там приятно чисто. Обычный человек просто так не станет спускаться с глинта, он выбирает маршруты попроще, а там движутся более осведомленные люди, знающие, как вести себя на природе.

- Которые ничего не оставляют после себя?

- Да, кроме следов. 

"Дикари" вместе с директором Силламяэской гимназии Арно Казенийтом открывают для себя Силламяэ.
"Дикари" вместе с директором Силламяэской гимназии Арно Казенийтом открывают для себя Силламяэ. Фото: Facebook

- Средняя протяженность маршрута составляла 29 километров в день. Как вы поддерживаете себя в форме и готовитесь к такому походу?

- Этого, пожалуй, не стоило бы говорить, но я вообще не готовлюсь. Я нигде не тренируюсь.

- Напротив, на читателя может подействовать ободряюще, что если зимой пропустить тренировку, то это не значит, что летом нельзя пойти в поход.

- Да, есть только некоторые основы, которых необходимо придерживаться, чтобы пройти этот маршрут. Ноги, ноги и еще раз ноги. Если ты не позаботишься о своих ногах, ты не сможешь двигаться дальше. Остальное уже чисто у тебя в голове, сможешь ты это сделать или нет.

В оба сезона "Metslased" я обошелся без какой-либо подготовки (годом ранее, в первый сезон "Metslased", компания любителей природы прошагала по Эстонии 388 километров. - Ред.). 

Половина туристической тропы RMK Пенийыэ - Аэгвийду - Каукси позади, половина еще впереди.
Половина туристической тропы RMK Пенийыэ - Аэгвийду - Каукси позади, половина еще впереди. Фото: Facebook

Интересно было то, что если в первый год молочная кислота жгла четыре-пять дней так, что ближе к вечеру казалось, что все мышцы бедра вот-вот порвутся, когда я вставал, то на второй год такого больше не было. С прошлого года у тела осталась какая-то память, что хозяин время от времени занимается такими вещами и пусть занимается, больше не стану его мучить.

- Какие места в Ида-Вирумаа влекут вас обратно?

- Это такой же хороший вопрос, что и "Какая у вас любимая песня?". Не могу отметить какое-то одно место. В плане путешествия это, в принципе, Онтика и разрез "Айду". Похожее ощущение, когда выбегаешь из плавучей жаркой бани на траншее и прыгаешь в 17-метровую прозрачную глубину довольно прохладной воды. Но если начать вспоминать, то все места - это яркие моменты. 

Поход по воде - по реке Нарве.
Поход по воде - по реке Нарве. Фото: Facebook

Одна вещь, которую можно отметить повсюду, - это эстонские люди, которые очень классные, отзывчивые, гостеприимные, заботливые, веселые. Хотя наша оболочка жесткая, внутри у нас тепло. Везде, где мы побывали, нас встречали душевно и радушно, так что и не хотелось идти дальше, но время нас поджимало.

Возьмем семью госпожи Ряпушки (хозяйка хутора Пярнаыуэ Пилле Пыльд и ее супруг Райво Пярн, которые взяли на себя заботу рассказывать о соленой ряпушке. - Ред.). Или свекровь госпожи Ряпушки, последний смотритель маяка Раннапунгерья Тийу Пярн - слушая ее рассказы, можно просто умереть со смеху. Добродушная речь, классные воспоминания - наслаждаешься и становишься мудрее. 

В приключенческой серии "Veetee" в Раннапунгерья узнали много интересного о ряпушке.
В приключенческой серии "Veetee" в Раннапунгерья узнали много интересного о ряпушке. Фото: Facebook

Или Мадис Туудер, с которым мы прошли вдоль реки Нарвы и который приоткрыл нам завесу прошлого. Или Таави Фогт, который предложил нам в Васкнарве копченого леща. Или Ингрид Кулигина, с которой мы гуляли в Алутагузе. Или Анне Нургамаа, которая рассказала нам о полуверниках... 

Руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина показала "дикарям" куртнаские озера.
Руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина показала "дикарям" куртнаские озера. Фото: Facebook

- Здорово, что вы упомянули наших замечательных людей, потому что есть еще эстоноземельцы, которым Ида-Вирумаа и здешние люди немного чужды.

- Я скажу: нечего бояться, нужно открывать.

- Как вы будете открывать для себя Эстонию предстоящим летом?

- В этом году мы с "Veetee" замкнем круг. Если в прошлом году мы начали с Нарвы и добрались до Пярну, то в этом году продолжим путь от Пярну до Рухну, оттуда по островам и островкам и Финскому заливу обратно в Нарву.

- Когда "водных путников" можно будет повстречать в Нарве?

- Это известно лишь ответственному за погоду, ведь большую часть времени мы будем плыть на паруснике, но по текущему плану - в третью неделю августа.

В связи с прошлогодним "Veetee" есть одно замечание: у нас явно слишком мало портов, куда могут заходить яхты. В Васкнарве и Муствеэ есть гавань, а потом лишь ниже устья Эмайыги. Если бы это можно было исправить! С эгоистической точки зрения, ужасно приятно, что все Чудское озеро в распоряжении твоего парусника - за все это время мы повстречали только один парусник...

- Но их может быть намного больше?

- Точно. Как много люди могли бы открыть для себя, если бы было больше инфраструктуры для парусников. На подходе к Раннапунгерья воды было полметра, к счастью, имелся швертбот, мы смогли убрать киль и войти, но, к сожалению, с килевой яхтой особо нечего делать.

- Предыдущие сезоны "Metslased" и "Veetee" можно посмотреть в записи на "Jupiter", и планирующие путешествовать пешком или по воде почерпнут там много вдохновения.

- Да, ты можешь добраться на автомобиле из пункта А в пункт Б, ничего не увидев и не услышав. Но если ты все же хочешь увидеть и испытать, стоит двигаться пешком. На машине ты просто проносишься мимо мест, а путешествуя пешком понимаешь, насколько разнообразна природа и какие здесь классные люди. На велосипеде тоже многого не увидишь. Ты не увидишь возле дорожной обочины разных букашек и ползучих медяниц.

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