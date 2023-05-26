Путешественник и автор телесерии о путешествиях Лемо не говорит, какое место в Ида-Вирумаа его любимое. Таковых несколько

Лаур-Лехо Кальюметс, или Лемо, исходил Ида-Вирумаа вдоль и поперек: сначала по суше, а затем и по воде. О приключениях Лемо и других путешественников можно узнать в телесериях "Metslased" и "Veetee". В каждой из них Ида-Вирумаа посвящено много времени. Этим летом Лемо снова отправится в путь.

- Когда мы договаривались об интервью, вы упомянули, что ваши корни по материнской линии - в Ида-Вирумаа. Где именно?

- Мама родилась в первый год войны в Нарве, откуда они бежали от фронта. Одно время жили в Тудулинна, а затем переехали в Авинурме, где я проводил каждое лето, пока мне не исполнилось лет десять-одиннадцать.

- Значит, причудский край был для вас уже родным и знакомым еще до походной серии?

- Да, летом обычно ехали в Каукси на автобусе, привозили ряпушку из Раннапунгерья на отцовских "Жигулях", коптили рыбку у соседей и купались в Авийыги.

- В последние два года летом в Ида-Вирумаа вас приводили серии "Metslased" и "Veetee". Некоторые из ваших попутчиков признавались, что Ида-Вирумаа удивил их больше всего из тех мест, которые они посетили, - настоящая скрытая жемчужина.

- В этом смысле пешеходная тропа RMK является супервеером всей культурной и природной среды Ида-Вирумаа: от индустриального ландшафта до густых лесов и нетронутой природы, которая так восхитительно разнообразна. В какой-то момент возникло чувство, что находишься на холмистой местности южной Эстонии.

Лемо интересовало, насколько Эстония различается при взгляде с суши и воды

Летом 2021 года Лемо совершил свой пока самый длинный пеший поход: за 25 дней он со своими спутниками и гостями прошел почти 680 километров из западной части Эстонии на восток. О 20 днях путешествия по походной тропе RMK Пенийыэ - Аэгвийду - Каукси он рассказал в телепередаче "Metslased" ("Дикари").

Отдельной эмоцией были последние шаги к цели. "Конечным результатом является осознание, что я физически в состоянии пройти этот путь. Когда я сделал последние шаги и понял, что действительно прошел пешком от Матсалу до Чудского озера. Почти 680 километров. И подумал, что на самом деле еще на пару недель хватило бы сил", - прокомментировал путешественник, ведущий и продюсер компании ERR.

В августе 2021 года последние шаги "дикари" сделали в Каукси. Они увидели Эстонию с суши с самых разных ракурсов, но возник вопрос, как вся эта красота выглядит с воды. Можно ли путешествовать по Эстонии по воде?

Летом 2022 года началось 460-километровое путешествие из Нарвы в Пярну, когда для начала Лемо вместе с журналистом и специалистом по коммуникациям Расмусом Кагге и кино- и теледеятелем Ильмаром Раагом преодолели крупнейшие в Эстонии реку Нарву, Нарвское водохранилище и Чудское озеро. Для передвижения по водному пути использовались различные средства передвижения: рафт, то бишь резиновый плот, каяк, каноэ, лодка-дракон, парусная лодка, корабль викингов "Turm". Этим летом серия приключенческих путешествий "Veetee" ("Водный путь") будет продолжена.

В дополнение к сериям "Metslased" и "Veetee" под руководством Лемо завершена серия путешествий "Eesti lipp ümber..." ("Эстонский флаг вокруг…").