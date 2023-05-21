СТАТИСТИКА ⟩ В первом квартале в Эстонии было 39 000 безработных

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева отметила, что тенденция к снижению безработицы замедлилась.

- В первом квартале этого года насчитывалось 39 100 безработных. Это хоть и меньше на 500 человек, чем в тот же период годом ранее, однако на 300 человек больше, чем в последнем квартале прошлого года. Больше всего, на 2900 человек, по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось количество безработных, не имеющих работы как минимум 12 месяцев. В то же время количество безработных, не имеющих работы на протяжении менее шести месяцев, увеличилось на 3300 человек, - сказала Теа Вассильева.

Уровень безработицы (5,3%) в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом годом ранее снизился на два процентных пункта. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился в Северной Эстонии, однако повысился в Южной и Центральной Эстонии.