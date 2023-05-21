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Студентам педагогических вузов повысят стипендию

Северное побережье
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Студенты. Снимок иллюстративный.
Студенты. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Начиная с осени, специальные стипендии для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, вырастут со 160 евро до 400 евро в месяц. Такое решение приняло правительство с целью сократить нехватку учителей, пишет ERR.

Сколько конкретно студентов станут получать повышенную стипендию, зависит от того, на какого учителя они учатся.

- Нам нужно направить эти деньги на следующее поколение учителей, где у нас наиболее критическая ситуация. В принципе, стипендии станут получать все, но в процентном соотношении их получит больше студентов, обучающихся тем учебным программам, где у нас самая большая нехватка учителей, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

В этом году для выплаты стипендии государству потребуется 1,28 млн евро, а в следующем году - 4,4 млн евро.

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