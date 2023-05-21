Студентам педагогических вузов повысят стипендию

Начиная с осени, специальные стипендии для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, вырастут со 160 евро до 400 евро в месяц. Такое решение приняло правительство с целью сократить нехватку учителей, пишет ERR.
Сколько конкретно студентов станут получать повышенную стипендию, зависит от того, на какого учителя они учатся.
- Нам нужно направить эти деньги на следующее поколение учителей, где у нас наиболее критическая ситуация. В принципе, стипендии станут получать все, но в процентном соотношении их получит больше студентов, обучающихся тем учебным программам, где у нас самая большая нехватка учителей, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.
В этом году для выплаты стипендии государству потребуется 1,28 млн евро, а в следующем году - 4,4 млн евро.