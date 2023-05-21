Студентам педагогических вузов повысят стипендию

- Нам нужно направить эти деньги на следующее поколение учителей, где у нас наиболее критическая ситуация. В принципе, стипендии станут получать все, но в процентном соотношении их получит больше студентов, обучающихся тем учебным программам, где у нас самая большая нехватка учителей, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.