Водителей электросамокатов обяжут обзавестись дорожным страхованием

В Эстонии разрабатывают законопроект, который обяжет водителей электросамокатов обзавестись дорожным страхованием. Соответствующую директиву уже одобрили в Евросоюзе. Главная цель документа - избавить пострадавших от столкновения с самокатчиком от длительного ожидания компенсации.
По-летнему теплая погода манит на улицы желающих с ветерком прокатиться на электросамокате. Но удобный и мобильный городской транспорт может легко стать угрозой для окружающих, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Самокат, который движется со скоростью 13-15 км/ч, в результате столкновения может уложить на больничную койку пешехода.
Травмы головы, переломы. Это только самые распространенные повреждения. По данным полиции, ежегодно в аварии попадают сотни водителей электросамокатов. Но в основном они сталкиваются с автомобилями или падают, теряя управление.
- Доля столкновений электросамокатов с пешеходами очень мала. Практически 80% случаев - это падение самих водителей электросамокатов по собственной вине. В целом, порядка 95% столкновений происходит по вине самокатчиков, - рассказала старший комиссар полиции Марина Алексеева.
Пострадавшему не по своей вине, как известно, положена компенсация, но получить ее непросто. Если после ДТП автомобиль ремонтируют по страховке, то в случае с электросамокатами финансовая ответственность ложится на плечи виновника столкновения, ведь дорожное страхование на легкие транспортные средства не распространяется. Главное, зафиксировать происшествие и его последствия, а потом запастись терпением.
- Все правовые разбирательства длятся достаточно долго. Сторонам всегда легче найти компромисс. Это дешевле, чем разбирательство в суде, которое запросто может занять полтора-два года. Размер компенсации может составить от пары сотен до десятков тысяч евро, - пояснил юрист в области дорожного движения Индрек Сирк.
Но в скором времени пешеходу будет гораздо легче получить компенсацию в случае столкновения с электросамокатом. В Эстонии разрабатывают законопроект на базе европейской директивы, который может уже в конце этого года обязать владельцев электросамокатов оформлять дорожное страхование, если скорость транспортного средства 25 км/ч и выше или же его масса достигает 25 килограммов.
- Мы также разрабатываем законопроект, который позволит местным самоуправлениям устанавливать дополнительные ограничения скорости для легкого транспорта, - отметил советник Министерства экономики Хиндрек Аллвеэ.
Но без правил безопасности не прокатит, ведь уберечь пешеходов и самих водителей самокатов одним только законом невозможно, считает юрист Индрек Сирк.
- В идеальном мире у каждого вида транспорта в городе должно быть свое пространство для движения. В данном случае у нас три плохих варианта: запретить самокатчиков, разрешить им ездить по проезжей части, что, разумеется, может привести к трагическим последствиям, или пустить их на пешеходные дорожки. Скажем так, государство выбрало из этих плохих вариантов наименее плохой. С последствиями этого выбора мы и сталкиваемся, - сказал Индрек Сирк.