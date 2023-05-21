Водителей электросамокатов обяжут обзавестись дорожным страхованием

По-летнему теплая погода манит на улицы желающих с ветерком прокатиться на электросамокате. Но удобный и мобильный городской транспорт может легко стать угрозой для окружающих, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Самокат, который движется со скоростью 13-15 км/ч, в результате столкновения может уложить на больничную койку пешехода.

Травмы головы, переломы. Это только самые распространенные повреждения. По данным полиции, ежегодно в аварии попадают сотни водителей электросамокатов. Но в основном они сталкиваются с автомобилями или падают, теряя управление.

- Доля столкновений электросамокатов с пешеходами очень мала. Практически 80% случаев - это падение самих водителей электросамокатов по собственной вине. В целом, порядка 95% столкновений происходит по вине самокатчиков, - рассказала старший комиссар полиции Марина Алексеева.

Пострадавшему не по своей вине, как известно, положена компенсация, но получить ее непросто. Если после ДТП автомобиль ремонтируют по страховке, то в случае с электросамокатами финансовая ответственность ложится на плечи виновника столкновения, ведь дорожное страхование на легкие транспортные средства не распространяется. Главное, зафиксировать происшествие и его последствия, а потом запастись терпением.