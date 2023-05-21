В Эстонии появился союз автовладельцев

- Сегодня мы видим, что по теме автомобильного налога высказываются политики, чиновники и предприниматели, а мнения нескольких сотен тысяч автовладельцев не слышно, - сказал председатель правления союза Прийт Таммерайд. - Безусловно, автовладельцы понимают состояние государственного бюджета, но в планирование изменений налоговой политики нужно вовлекать и тех, кто будет платить эти налоги. В данном случае это автовладельцы.

В учредительном собрании Союза автовладельцев Эстонии, состоявшемся 28 апреля, приняли участие семь человек. Было избрано правление из трех человек.

- Среди членов-основателей союза есть инженер, врач, а также школьный учитель и церковный учитель. Это показывает, что потребность в автомобиле и интерес к автомобилям объединяет людей из разных сфер, - сказал Таммерайд.

Помимо Прийта Таммерайда в правление союза автовладельцев входят Андрес Ранд и эксперт по коммуникациям Симмо Саар.

Членами Союза автовладельцев Эстонии могут стать владельцы автомобилей и мотоциклов. Заявление о членстве можно заполнить на сайте autoomanikud.ee.