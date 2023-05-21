Euribor побил 15-летний рекорд

Как сообщает RusErr, 4 мая Совет Европейского центрального банка принял решение поднять процентные ставки на 0,25 процентных пункта, чтобы остановить быструю инфляцию, что, в свою очередь, привело к повышению Euribor. Ожидается, что Совет ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки.

По прогнозам финансовых аналитиков, в этом году шестимесячный Euribor может вырасти до 4% или даже немного превысить эту отметку.

С конца 2015 года до июня прошлого года шестимесячный Euribor был отрицательным. В начале февраля этого года он превысил 3%. А во второй половине апреля ставка превысила отметку в 3,6%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это в среднем означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.