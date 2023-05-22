В апреле цены для производителей выросли на 4,2%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с мартом прежде всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве топливных масел, изделий из металла и электронного оборудования. «На индекс повлияло также повышение цен в деревообработке», - добавила Шокман.

По сравнению с апрелем 2022 года на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, строительных материалов и электрооборудования. Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве топливных масел и электроэнергии. В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 5,2%, в том числе в производстве продуктов питания - 13,6%.

Индекс цен на экспортную продукцию в апреле снизился по сравнению с мартом на 0,6%. Более всего снизились цены электроэнергии, горнодобывающей промышленности и сельскохозяйственной продукции. При этом наиболее повысились цены на одежду, мебель, химическую продукцию и электрооборудование. По сравнению с апрелем 2022 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 5,5%.