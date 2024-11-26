Путем архитектурного конкурса Тойлаской основной школы волость ищет лучшее решение для современной школы, которая также будет служить общинным центром и предоставлять возможности для совместной деятельности как внутри школы, так и вокруг нее.
Для подписчиков
Архитекторам предстоит связать новое здание школы Тойла со старым домом и парком
Комиссия по образованию и работе с молодежью Тойлаского волостного собрания утвердила исходное задание архитектурного конкурса на строительство новой основной школы; волость объявит конкурс в конце ноября.