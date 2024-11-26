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Архитекторам предстоит связать новое здание школы Тойла со старым домом и парком

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Задача архитекторов - предложить в конкурсной работе, в частности, местоположение нового здания школы - на месте нынешней парковки рядом со старым зданием или во внутреннем дворе школы. Поступление конкурсных работ ожидается в феврале.
Задача архитекторов - предложить в конкурсной работе, в частности, местоположение нового здания школы - на месте нынешней парковки рядом со старым зданием или во внутреннем дворе школы. Поступление конкурсных работ ожидается в феврале. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Путем архитектурного конкурса Тойлаской основной школы волость ищет лучшее решение для современной школы, которая также будет служить общинным центром и предоставлять возможности для совместной деятельности как внутри школы, так и вокруг нее.

Комиссия по образованию и работе с молодежью Тойлаского волостного собрания утвердила исходное задание архитектурного конкурса на строительство новой основной школы; волость объявит конкурс в конце ноября.

Цель архитектурного конкурса - найти лучший проект нового здания школы и прилегающей к нему территории. Планируется, что Тойлаская основная школа будет вмещать от 180 до 200 учеников и 35 сотрудников школы. Архитекторы должны будут учесть возможность будущего расширения школы на случай изменения демографической ситуации.

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