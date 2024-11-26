Архитекторам предстоит связать новое здание школы Тойла со старым домом и парком

Задача архитекторов - предложить в конкурсной работе, в частности, местоположение нового здания школы - на месте нынешней парковки рядом со старым зданием или во внутреннем дворе школы. Поступление конкурсных работ ожидается в феврале.

Путем архитектурного конкурса Тойлаской основной школы волость ищет лучшее решение для современной школы, которая также будет служить общинным центром и предоставлять возможности для совместной деятельности как внутри школы, так и вокруг нее.