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На шоссе Таллинн-Нарва заработали еще три камеры измерения скорости

Эрик Калда
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Установка камер контроля скорости в прошлм году в Йыхви.
Установка камер контроля скорости в прошлм году в Йыхви. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В понедельник, 22 мая, Департамент транспорта запустит на шоссе Таллинн-Нарва три новые камеры контроля скорости.

Одна из камер расположена в деревне Пыдрусе волости Хальяла Ляэне-Вирумаа, а две - в деревне Котинука, что в волости Йыхви Ида-Вируского уезда, сообщил в понедельник департамент, пишет ERR.

Камеры контроля скорости в Ида-Вирумаа расположены на 164-м километре шоссе Таллинн-Нарва, одна из них измеряет скорость в направлении Нарва-Таллинн, а другая - в направлении Таллинн-Нарва.

Камера контроля скорости в Ляэне-Вирумаа находится на 92,8-м километре шоссе Таллинн-Нарва и измеряет скорость в направлении Нарва-Таллинн.

В настоящее время в Эстонии установлены 67 камер для измерения скорости.

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