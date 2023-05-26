ЗДОРОВЬЕ ⟩ Врач восстановительного лечения рекомендует следить за собственной неподвижностью

Со временем мы также стали лучше понимать, сколько времени следует уделять упражнениям в день или в неделю. "Если раньше мы говорили, что 150 минут в неделю с умеренной нагрузкой - этого достаточно, то теперь говорим о 300 минутах. Мы знаем также, что пользы для здоровья будет больше, если двигаться больше 300 минут. Наши знания расширяются, нам известно, что нужно делать гораздо больше, особенно людям с лишним весом. А имеющие проблемы со здоровьем должны заниматься с умеренной нагрузкой!"

Доктор Сооба отмечает также, что тренировка или движение никогда не должны ухудшать самочувствие. Скорее, известно, что правильное движение улучшает самочувствие даже у больных людей, которые устали и испытывают депрессию: усталость уменьшается, настроение улучшается.

- "WHO 2020" и другие инструкции по лечению обращают отдельное внимание на пребывание в состоянии покоя, - говорит доктор Сооба и еще раз советует: наблюдайте за тем, как вы сидите. - Пожилым людям рекомендованы также многофункциональные тренировки: тай-чи, йога, бодибаланс, пилатес. Надо учиться новым вещам и ходить также в спортивные клубы, там все это преподнесут на блюдечке. А если не знаете, идите и просите помощи. Не стоит также перегибать палку! Если не в силах, сделайте часть: начинайте с 20 минут по три дня в неделю, позанимайтесь десять дней и затем увеличьте нагрузку. А не так, что сегодня начну и сделаю сразу 5 км. Начинайте спокойно, а также не забывайте об упражнениях на растяжку и равновесие!

И главное: тренировка никогда не должна быть такой, чтобы после нее было плохо или никак не заснуть. Если мышцы сильно болят и не встать со стула, то вы перенапряглись. Если мышцы болят немножко, то нужно больше растяжки. Найдите для себя то, что приятно, и двигайтесь!