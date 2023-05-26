ИСТОРИЯ ⟩ События из истории Эстонии в мае-июне

25 мая 2002 года - в Таллинне состоялся 47-й конкурс песни "Евровидения", на котором представлявшая Эстонию шведская певица Sahlene заняла третье место с песней "Runaway".
- 26 мая 1990 года - в Кохтла-Ярве провели Первый съезд народных депутатов в защиту единства Советской Федерации, на котором попытались создать в Эстонии альтернативные промосковски настроенные органы власти, оказавшиеся, однако, недееспособными. Серый дом был окружен прибывшими из Пскова десантниками оккупационной армии и руководимыми Михаилом Лысенко членами рабочей дружины. Дороги были блокированы большими самосвалами. Перед зданием протест против настроенного против эстонского государства съезда выражали настроенные проэстонски люди.
- 27 мая 1842 года - тартуский купец Э. В. Вегенер совершил на своем пароходе первый рейс из Тарту в Псков. Рейс длился около 14 часов.
- 27 мая 1995 года - в Таллинне было совершено крупнейшее в истории Эстонии ограбление банка: вооруженный мужчина унес из главного здания "Hansapank" на улице Лийвалайа 2,3 миллиона крон.
- 31 мая 1993 года - в Тарту в больнице Маарьямыйза провели первую в Эстонию операцию по пересадке костного мозга.
- 31 мая 2013 года - на действовавшей почти полвека шахте "Viru" был последний рабочий день, где за весь период работы было добыто более 80 миллионов тонн сланца.
- 1 июня 1971 года - началось создание Лахемааского национального парка.
- 1 июня 1991 года - на базе технологии NMT 450 начала работу сеть мобильной связи "Eesti Mobiiltelefon".
- 3 июня 1993 года - Эстонию покинул последний российский пограничник.
- 4 июня 1884 года - в церкви Отепяэ освятили флаг Эстонского студенческого общества, первый эстонский флаг.
- 6 июня 1909 года - в Ласнамяэ провели первый официальный футбольный матч в Эстонии. Встречались команды "Meteor" и "Merkuur", со счетом 4:2 победил "Meteor". Эту дату считают официальным днем рождения эстонского футбола.
- 8 июня 2018 года - на старой кивиылиской горе и у ее подножия открылся приключенческий парк для всей семьи, из которого сформировался один из значительнейших летних туристических аттракционов в Ида-Вирумаа.