ИСТОРИЯ ⟩ События из истории Эстонии в мае-июне

26 мая 1990 года в Кохтла-Ярве провели Первый съезд народных депутатов в защиту единства Советской Федерации, на котором попытались создать в Эстонии альтернативные промосковски настроенные органы власти, оказавшиеся, однако, недееспособными.

Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik