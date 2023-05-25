Театральный понедельник в Кохтла-Ярвеском центре культуры

В понедельник, 29 мая, в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоятся театральные встречи: в 12.30 - спектакль "Театра ЯРГ" "Шина - еще не колесо", а в 13.30 - спектакль "Агент" от раквереского театра "Яблоко". Вход - свободный.
"Шина - еще не колесо" - возможность подросткам, родителям и учителям посмотреть на себя со стороны. Это точечные попадания в проблемы школы и семьи. Честный разговор, который не оставит равнодушным. В спектакле звучат литературные монологи и реальные истории из сочинений учащихся Кохтла-Ярвеской Славянской школы.
- Инсценировка и постановка - некий итог моей 30-летней работы в гимназии и школе, - сказала режиссер и сценарист Татьяна Кундозерова.
Артисты "Театра ЯРГ" посвятили спектакль 18-летию любительского театра и активно участвовали в создании постановки. Премьера прошла с большим успехом, а на фестивале школьных театров кохтлаярвесцы заняли второе место. Член жюри, актриса Русского театра Эстонии Екатерина Кордас назвала этот спектакль терапевтическим сеансом, потому что он открывает глаза на многое из того, что родители часто не замечают в силу стремительной жизни. "Трогает душу и побуждает к действию. Его обязательно нужно показывать как можно больше, и не только для подростков, родителям нужно смотреть его вместе со своими детьми", - призывает она.
Премьера и последующие показы прошли с большим успехом. "Шина" также была удостоена Гран-при в номинации "Актуальная тема" на республиканском фестивале школьных театров "Золотая рыбка" в Нарве, звания лауреата международного фестиваля детских и юношеских театров "Янтарная заря в Клайпеде" (Литва). На фестивале молодежных театров "Мой театр - мой каприз" в Маарду в номинации "Свежее прочтение вечной темы" и "Самый вневременной спектакль" каждый актер получил награду.
- То, что на сцене поднимают подростковые проблемы, не значит, что спектакль адресован исключительно подрастающему поколению, - подчеркивает режиссер. - В переживания подростков не менее полезно окунуться и родителям, и учителям, потому что после этого обязательно появится немало общих тем для обсуждения и разговоров.
Спектакль раквереского театра "Яблоко" "Агент" поставила режиссер Ольга Жулай, с которой уже знакомы кохтла-ярвеские театралы - она привозила свои спектакли и раньше. Пригласившая раквересцев в гости Татьяна Кундозерова считает, что спектакли "Яблока" всегда заставляют размышлять и удивляться.
- Коронавирус выбил из колеи этот театр, но наконец-то они вновь вернулись в работу и пригласили нас на премьеру замечательной постановки, адресованной взрослым и думающей молодежи. Спектакль "Агент" - это беседа Женщины с Агентом дьявола о душе и по душам. Уверена, что он также не оставит зрителей равнодушными.