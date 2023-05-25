Театральный понедельник в Кохтла-Ярвеском центре культуры

"Шина - еще не колесо" - возможность подросткам, родителям и учителям посмотреть на себя со стороны. Это точечные попадания в проблемы школы и семьи. Честный разговор, который не оставит равнодушным. В спектакле звучат литературные монологи и реальные истории из сочинений учащихся Кохтла-Ярвеской Славянской школы.

- Инсценировка и постановка - некий итог моей 30-летней работы в гимназии и школе, - сказала режиссер и сценарист Татьяна Кундозерова.

Артисты "Театра ЯРГ" посвятили спектакль 18-летию любительского театра и активно участвовали в создании постановки. Премьера прошла с большим успехом, а на фестивале школьных театров кохтлаярвесцы заняли второе место. Член жюри, актриса Русского театра Эстонии Екатерина Кордас назвала этот спектакль терапевтическим сеансом, потому что он открывает глаза на многое из того, что родители часто не замечают в силу стремительной жизни. "Трогает душу и побуждает к действию. Его обязательно нужно показывать как можно больше, и не только для подростков, родителям нужно смотреть его вместе со своими детьми", - призывает она.