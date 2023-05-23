Поддержку квартирным товариществам распределили, но денег хватило далеко не всем

На поддержку квартирных товариществ в этом году было выделено из городского бюджета Кохтла-Ярве сто тысяч евро. В горуправление поступило 49 ходатайств, удовлетворены 28. Остальным придется подавать документы в следующем году заново.
Ежегодно город выделяет сто тысяч евро, компенсируя расходы квартирных товариществ на обучение, аудит дымоходов и электро- и газового оборудования, поддержание в порядке электрооборудования, отопительных систем и вентиляции, на озеленение и установку систем безопасности и прочее. Специалист по коммуникации Кохтла-Ярвеского горуправления Надежда Пахка сообщила, что в этом году удовлетворены 28 ходатайств. 95358 евро выделено на реновацию фасадов и крыш, 2560 евро на приведение в порядок территории, 1313 евро на озеленение и 769 евро на обслуживание электрооборудования, отопительной системы и вентиляции.