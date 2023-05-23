Поддержку квартирным товариществам распределили, но денег хватило далеко не всем

Ежегодно город выделяет сто тысяч евро, компенсируя расходы квартирных товариществ на обучение, аудит дымоходов и электро- и газового оборудования, поддержание в порядке электрооборудования, отопительных систем и вентиляции, на озеленение и установку систем безопасности и прочее. Специалист по коммуникации Кохтла-Ярвеского горуправления Надежда Пахка сообщила, что в этом году удовлетворены 28 ходатайств. 95358 евро выделено на реновацию фасадов и крыш, 2560 евро на приведение в порядок территории, 1313 евро на озеленение и 769 евро на обслуживание электрооборудования, отопительной системы и вентиляции.

- Отправлял ходатайство в начале апреля, когда прочитал в газете, что, несмотря на дефицит бюджета, деньги товариществам выделили, - сказал Евгений Зазыкин, член правления КТ "Синивооре, 7". - Пришло сообщение, что документы взяты на рассмотрение. Ответа долго не было, на днях узнал, что нам не повезло - именно на нашем товариществе закончились деньги. Вернее, нам выделили 569 евро, хотя мы рассчитывали на 5237 евро, так как затратили около 20 тысяч евро - делали навесы над входами и новые водосливные дождевые системы. Что дальше - надо ли заново подавать документы или очередь на компенсацию сохраняется? Имеем ли мы право ходатайствовать о компенсации оставшейся суммы в следующем году?