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Поддержку квартирным товариществам распределили, но денег хватило далеко не всем

Ирина Кивисельг
, журналист
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Квартирное товарищество "Синивооре, 7" построило навесы над входами и новые водосливные системы, но о компенсации расходов придется ходатайствовать в следующем году снова.
Квартирное товарищество "Синивооре, 7" построило навесы над входами и новые водосливные системы, но о компенсации расходов придется ходатайствовать в следующем году снова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На поддержку квартирных товариществ в этом году было выделено из городского бюджета Кохтла-Ярве сто тысяч евро. В горуправление поступило 49 ходатайств, удовлетворены 28. Остальным придется подавать документы в следующем году заново.

Ежегодно город выделяет сто тысяч евро, компенсируя расходы квартирных товариществ на обучение, аудит дымоходов и электро- и газового оборудования, поддержание в порядке электрооборудования, отопительных систем и вентиляции, на озеленение и установку систем безопасности и прочее. Специалист по коммуникации Кохтла-Ярвеского горуправления Надежда Пахка сообщила, что в этом году удовлетворены 28 ходатайств. 95358 евро выделено на реновацию фасадов и крыш, 2560 евро на приведение в порядок территории, 1313 евро на озеленение и 769 евро на обслуживание электрооборудования, отопительной системы и вентиляции.

- Отправлял ходатайство в начале апреля, когда прочитал в газете, что, несмотря на дефицит бюджета, деньги товариществам выделили, - сказал Евгений Зазыкин, член правления КТ "Синивооре, 7". - Пришло сообщение, что документы взяты на рассмотрение. Ответа долго не было, на днях узнал, что нам не повезло - именно на нашем товариществе закончились деньги. Вернее, нам выделили 569 евро, хотя мы рассчитывали на 5237 евро, так как затратили около 20 тысяч евро - делали навесы над входами и новые водосливные дождевые системы. Что дальше - надо ли заново подавать документы или очередь на компенсацию сохраняется? Имеем ли мы право ходатайствовать о компенсации оставшейся суммы в следующем году?

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