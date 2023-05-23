Валло Реймаа: Для развития Йыхви нужны как новые многоквартирные дома, так и представительная центральная площадь

В ходе работы проект расширился, и сейчас IVIA ведет консультации с городской управой Кохтла-Ярве о запуске аналогичного проекта. Надеемся, что в будущем это позволит не только предпринимателям, но и госучреждениям привлекать в уезд больше специалистов.

На предыдущем заседании Йыхвиского волостного собрания член правления ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство" Теэт Куусмик представил депутатам волостного собрания проект многоэтажных домов, а в повестке дня заседания волостного собрания в предстоящий четверг значится одобрение протокола о совместных намерениях. За этим уже последует инициировании детальной планировки. Тот же процесс происходит и в Кохтла-Ярве.

Следующий большой вызов связан с возвращением "старого центра" Йыхви на путь развития. Речь идет о ближайших окрестностях центральной площади Йыхви.

Небольшое оживление в развитие этого региона внесет уже упомянутый проект киногородка, в рамках которого здание Йыхвиского вокзала рассматривается как часть киногородка. Оно могло бы стать местом размещения для стартапов, выросших из действующего в киногородке инкубатора в области цифровых технологий и мультимедиа. Реконструкция улицы Яама вскоре дойдет до железнодорожного вокзала, и тогда территория между центральной площадью и железнодорожным вокзалом может стать более привлекательной для девелоперов.

Однако состояние самой центральной площади стало серьезным препятствием для репутации региона. Владелец права на застройку этой площади обещал, правда, уже этим летом приступить к санитарному ремонту площади, но, к сожалению, представительская функция и привлекательность останутся за самоупрпвлением. Конечно, если мы предполагаем эти функции у нашей центральная площади.

В результате появился проект софинансирования, который положил начало первому этапу создания привлекательной центральной площади, то есть реконструкции самой площади на современном уровне качества. Затем в сотрудничестве с Союзом архитекторов планируется конкурс на элементы дизайна, что в конечном итоге позволит создать центральную площадь с современным дизайном.

Решение о софинансировании, необходимом для начала упомянутого первого этапа, также стоит на повестке дня Йыхвиского волостного собрания в этот четверг. Надеемся, что это поспособствует развитию бизнеса в центре города и повысит доверие к инвестициям в Йыхви.