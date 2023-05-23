Особенностью последнего времени является то, что гости Йыхви одобрительно отмечают здешнее развитие. Оглядываясь назад, кажется, что значительные перемены в Йыхви начались с появлением здесь международной школы программирования kood/Jõhvi, которую местные жители стали называть более симпатично кодовой школой.
Валло Реймаа: Для развития Йыхви нужны как новые многоквартирные дома, так и представительная центральная площадь
За ней стоят международно известные инвесторы, поставившие перед собой цель, чтобы создаваемая ими школа "повышала экономическую конкурентоспособность региона, создавала новые возможности для местных жителей и разнообразила технические и предпринимательские навыки". Обнадеживали и слова основателей школы о том, что они выбрали Йыхви местом нахождения именно в соответствии с планом регионального развития Эстонии, то есть почувствовали потенциал Йыхви как центра местного развития. Это также заставило других девелоперов снова поверить в Йыхви.
Положительные новости не заставили себя долго ждать. Вскоре в газетных заголовках появились сообщения о том, что "Йыхви стремится стать международным киногородом". А именно, Ида-Вируское инвестиционное агентство совместно с Ида-Вируским центром предпринимательства начали подготовительную работу к подаче ходатайства на получение финансирования от Фонда справедливого перехода с целью развития Йыхви в киногород.
Согласно идее, в ближайшие годы рядом с шоссе Таллинн-Нарва должны быть построены две киностудии с инкубатором в области цифровых технологий и мультимедиа, что создаст среду для развития стартапов. Комплекс будет предлагать привлекательные рабочие места как для местных людей, так и для приезжих. На сегодня и эта идея становится реальностью.
На волне позитива добавляются все новые идеи развития. Вместе с тем кажется, что "Йыхвиский бизнес-парк" наконец-то набирает обороты. Недавно, например, появилась новость о том, что здесь открылся центр грузовых автомобилей "DAF" ТОО "Truck Trading Estonia", а также в работе несколько других проектов, создающих много рабочих мест.
Вместе с тем вновь была поднята старая тема - наличие привлекательного жилого фонда для специалистов. Съемные квартиры в домах советского времени, к сожалению, не помогают увеличить постоянное население. Многие специалисты имеют постоянное место жительства где-то в другом месте, потому что в Йыхви нет квартир, отвечающих их покупательским ожиданиям. Последние многоквартирные дома в Йыхви были построены до кризиса 2008 года и до сих пор остаются единственными подобными новостройками в уезде.
"Современная благоустроенная центральная площадь поспособствует развитию бизнеса в центре города и повысит доверие к инвестициям в Йыхви".
ВАЛЛО РЕЙМАА, председатель Йыхвиского волостного собрания, избирательный союз "Üheskoos Jõhvi Eest"
Теперь, когда с помощью европейских поддержек инвестиции снова нашли дорогу в Ида-Вирумаа, отсутствие качественного жилого фонда грозит замедлить этот процесс. Основной проблемой является так называемый провал рынка, для преодоления которого хотя бы на начальном этапе необходимо применять меры поддержки.
С этой целью Йыхвиское волостное управление долгое время вело переговоры с Ида-Вируским инвестиционным агентством (IVIA), чтобы начать проект новых многоквартирных домов в Йыхви. На сегодня подготовка достигла стадии, когда IVIA подало в Йыхвиское волостное управление ходатайство об инициировании детальной планировки с целью строительства не более пяти многоквартирных домов по соседству с Йыхвиским образовательным городком и Йыхвиским парком. Это будут максимум четырехэтажные жилые дома, в каждом планируется по 10-15 квартир.
В ходе работы проект расширился, и сейчас IVIA ведет консультации с городской управой Кохтла-Ярве о запуске аналогичного проекта. Надеемся, что в будущем это позволит не только предпринимателям, но и госучреждениям привлекать в уезд больше специалистов.
На предыдущем заседании Йыхвиского волостного собрания член правления ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство" Теэт Куусмик представил депутатам волостного собрания проект многоэтажных домов, а в повестке дня заседания волостного собрания в предстоящий четверг значится одобрение протокола о совместных намерениях. За этим уже последует инициировании детальной планировки. Тот же процесс происходит и в Кохтла-Ярве.
Следующий большой вызов связан с возвращением "старого центра" Йыхви на путь развития. Речь идет о ближайших окрестностях центральной площади Йыхви.
Небольшое оживление в развитие этого региона внесет уже упомянутый проект киногородка, в рамках которого здание Йыхвиского вокзала рассматривается как часть киногородка. Оно могло бы стать местом размещения для стартапов, выросших из действующего в киногородке инкубатора в области цифровых технологий и мультимедиа. Реконструкция улицы Яама вскоре дойдет до железнодорожного вокзала, и тогда территория между центральной площадью и железнодорожным вокзалом может стать более привлекательной для девелоперов.
Однако состояние самой центральной площади стало серьезным препятствием для репутации региона. Владелец права на застройку этой площади обещал, правда, уже этим летом приступить к санитарному ремонту площади, но, к сожалению, представительская функция и привлекательность останутся за самоупрпвлением. Конечно, если мы предполагаем эти функции у нашей центральная площади.
В результате появился проект софинансирования, который положил начало первому этапу создания привлекательной центральной площади, то есть реконструкции самой площади на современном уровне качества. Затем в сотрудничестве с Союзом архитекторов планируется конкурс на элементы дизайна, что в конечном итоге позволит создать центральную площадь с современным дизайном.
Решение о софинансировании, необходимом для начала упомянутого первого этапа, также стоит на повестке дня Йыхвиского волостного собрания в этот четверг. Надеемся, что это поспособствует развитию бизнеса в центре города и повысит доверие к инвестициям в Йыхви.
Разумеется, на этом идеи развития Йыхви не заканчиваются. Однако предпосылкой являются реализация и успех первых шагов.