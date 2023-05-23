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Волость Алутагузе выставила на продажу восемь объектов недвижимости

Кюлли Крийс
, журналист
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Волость Алутагузе. Снимок иллюстративный.
Волость Алутагузе. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алутагузеское волостное управление продает в среде osta.ee сразу восемь объектов недвижимости.

В Ийзаку приобрести можно два подходящих для жилищного строительства соседних участка на улице Калда, а на улице Парги нового владельца ждет земля общего пользования площадью 7000 квадратных метров.

В Мяэтагузе на торги выставлены три предназначенные для жилищного строительства участка на улице Паргитагузе. В продаже также недвижимость с производственной землей в Раякюла и самый большой из предлагаемых участков - недвижимость площадью более 10000 квадратных метров с возделываемой землей в Куремяэ.

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