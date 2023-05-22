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В Кохтла-Ярве забравшийся на дерево мальчишка боялся слезть с него - пришлось вызывать спасателей

Эрик Калда
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В Кохтла-Ярве спасли мальчика, который не смог слезть с дерева.

20 мая В 16.10 спасатели выезжали на помощь к мальчику, забравшемуся на дерево на улице Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, но побоявшемуся спрыгнуть с него.

Спасатели установили лестницу и мальчишка спустился по ней.

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