Мечта, осуществившаяся через полвека

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки открылась выставка живописи кивиылиской художницы Галины Егоровой - в среду состоялся ее вернисаж, к которому она шла более пятидесяти лет.
Галина Егорова - музыкант, преподает аккордеон в Кивиылиской школе искусств уже сорок лет. Очень любит музыку, но говорит, что с раннего детства увлекалась и рисованием. Когда встал вопрос о выборе профессии между изобразительным искусством и музыкой, остановилась на последнем. Закончила Тартуское музыкальное училище, а около десяти лет назад - Вильяндискую академию.