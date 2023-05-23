Мечта, осуществившаяся через полвека

Галина Егорова - музыкант, преподает аккордеон в Кивиылиской школе искусств уже сорок лет. Очень любит музыку, но говорит, что с раннего детства увлекалась и рисованием. Когда встал вопрос о выборе профессии между изобразительным искусством и музыкой, остановилась на последнем. Закончила Тартуское музыкальное училище, а около десяти лет назад - Вильяндискую академию.

- Музыка - вся моя жизнь, но писать картины тоже всегда хотелось, - поделилась она. - В детстве занималась у Владимира Беляева в Кохтла-Ярве, после школы даже получила свидетельство о том, что могу работать оформителем. Мечтала писать маслом, но даже заикнуться о масляных красках родителям не смела - в те времена было слишком сложно достать, и дорого...