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Мечта, осуществившаяся через полвека

Ирина Кивисельг
, журналист
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Галина Егорова говорит, что она художник-любитель. Даже если так, то очень талантливый.
Галина Егорова говорит, что она художник-любитель. Даже если так, то очень талантливый. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки открылась выставка живописи кивиылиской художницы Галины Егоровой - в среду состоялся ее вернисаж, к которому она шла более пятидесяти лет.

Галина Егорова - музыкант, преподает аккордеон в Кивиылиской школе искусств уже сорок лет. Очень любит музыку, но говорит, что с раннего детства увлекалась и рисованием. Когда встал вопрос о выборе профессии между изобразительным искусством и музыкой, остановилась на последнем. Закончила Тартуское музыкальное училище, а около десяти лет назад - Вильяндискую академию.

- Музыка - вся моя жизнь, но писать картины тоже всегда хотелось, - поделилась она. - В детстве занималась у Владимира Беляева в Кохтла-Ярве, после школы даже получила свидетельство о том, что могу работать оформителем. Мечтала писать маслом, но даже заикнуться о масляных красках родителям не смела - в те времена было слишком сложно достать, и дорого...

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