Оскверненные памятники воинам, погибшим в боях Второй мировой войны, в Синимяэ в Нарва-Йыэсуу частично не приведены в порядок, поскольку не удалось установить владельца трех памятных камней.
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Оскверненные памятники в Синимяэ по-прежнему опрокинуты, так как их владелец неизвестен
Директор Синимяэского военного музея Ивика Майдре сообщила, что мемориальные камни, которые находятся рядом с музеем и были испачканы краской, музей очистил на прошлой неделе своими силами. Но на большее у музея нет возможностей, так как остальные камни опрокинуты, металлические анкеры погнуты, а один камень еще и поврежден. "У нас очень скудный бюджет, и взять из него деньги невозможно", - сказала она.