Оскверненные памятники в Синимяэ по-прежнему опрокинуты, так как их владелец неизвестен

Директор Синимяэского военного музея Ивика Майдре сообщила, что мемориальные камни, которые находятся рядом с музеем и были испачканы краской, музей очистил на прошлой неделе своими силами. Но на большее у музея нет возможностей, так как остальные камни опрокинуты, металлические анкеры погнуты, а один камень еще и поврежден. "У нас очень скудный бюджет, и взять из него деньги невозможно", - сказала она.