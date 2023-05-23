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Оскверненные памятники в Синимяэ по-прежнему опрокинуты, так как их владелец неизвестен

Эрик Калда
, журналист
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Три опрокинутых мемориальных камня на холме Гренадеримяги до сих пор не приведены в порядок, потому что пока неизвестно, кому они принадлежат.
Три опрокинутых мемориальных камня на холме Гренадеримяги до сих пор не приведены в порядок, потому что пока неизвестно, кому они принадлежат. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Оскверненные памятники воинам, погибшим в боях Второй мировой войны, в Синимяэ в Нарва-Йыэсуу частично не приведены в порядок, поскольку не удалось установить владельца трех памятных камней.

Директор Синимяэского военного музея Ивика Майдре сообщила, что мемориальные камни, которые находятся рядом с музеем и были испачканы краской, музей очистил на прошлой неделе своими силами. Но на большее у музея нет возможностей, так как остальные камни опрокинуты, металлические анкеры погнуты, а один камень еще и поврежден. "У нас очень скудный бюджет, и взять из него деньги невозможно", - сказала она.

Владелец трех мемориалов неизвестен

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