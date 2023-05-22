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Правительство собирается установить сроки выхода из сланцевой промышленности

Эрик Калда
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Фото: Матти Кямяря

Правительство намерено установить сроки выхода из сланцевой промышленности с помощью Закона о климате и о полезных ископаемых.

По словам министра климата Кристена Михала (Партия реформ), все загрязняющие окружающую среду предприятия с высоким уровнем воздействия на окружающую среду должны будут отойти на второй план, уступив место предприятиям с меньшим уровнем воздействия на окружающую среду, передают в понедельник радионовости ERR.

В крупнейшем производителе сланцевого масла в Эстонии - концерне VKG - считают, что при осуществлении зеленого поворота следует учитывать, когда в Ида-Вирумаа можно будет основать более экологичные предприятия.

"Ида-Вирумаа нуждается в разумном подходе, нам нужно время, чтобы построить новый бизнес и создать новую экономическую модель", - сказал председатель правления VKG Ахти Ассман.

Концерн VKG готовит строительство двух новых заводов. В 2026 году объединение планирует открыть завод по переработке пластиковых отходов, а годом позже – завод по производству биопродуктов.

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