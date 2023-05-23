ОДИН ВОПРОС ⟩ Будут ли в этом году в Йыхви масштабные дорожные работы?

- Во второй половине июня начнутся работы на улице Раквере, где будет заменено 4000 квадратных метров асфальта. Уже подписан договор с "Viamer Grupр".

В конце июня на отрезке улицы Яама между улицей Раквере и железнодорожной станцией начнутся строительные работы. В ходе них также будет построена велосипедно-пешеходная дорожка со стороны бывшего здания Спасательного департамента. Продолжение дорожки пойдет до газозаправочной станции. Новая велосипедно-пешеходная дорожка в этом году будет построена и на улице Таммсааре между улицами Раквере и Муру. Велопешеходную дорожку также проложим от военного городка до границы города в сторону Козе.