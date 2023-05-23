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ОДИН ВОПРОС ⟩ Будут ли в этом году в Йыхви масштабные дорожные работы?

Северное побережье
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Айво Тамм.
Айво Тамм. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В прошлом году в Йыхви была реновирована половина одной из главных улиц города - улицы Яама.

Специалист Йыхвиской волости по хозяйству Айво Тамм:

- Во второй половине июня начнутся работы на улице Раквере, где будет заменено 4000 квадратных метров асфальта. Уже подписан договор с "Viamer Grupр".

В конце июня на отрезке улицы Яама между улицей Раквере и железнодорожной станцией начнутся строительные работы. В ходе них также будет построена велосипедно-пешеходная дорожка со стороны бывшего здания Спасательного департамента. Продолжение дорожки пойдет до газозаправочной станции. Новая велосипедно-пешеходная дорожка в этом году будет построена и на улице Таммсааре между улицами Раквере и Муру. Велопешеходную дорожку также проложим от военного городка до границы города в сторону Козе.

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