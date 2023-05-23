"VKG" намерен построить в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов

Если сейчас большая часть пластиковых отходов отправляется с прочим бытовым мусором в мусорные мешки, а часть из них - и в придорожные канавы, то "VKG" надеется, что с появлением нового завода отходы превратятся в товар, что мотивирует также сортировать их.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik