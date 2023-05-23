Вт, 23.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

"VKG" намерен построить в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Если сейчас большая часть пластиковых отходов отправляется с прочим бытовым мусором в мусорные мешки, а часть из них - и в придорожные канавы, то "VKG" надеется, что с появлением нового завода отходы превратятся в товар, что мотивирует также сортировать их.
Если сейчас большая часть пластиковых отходов отправляется с прочим бытовым мусором в мусорные мешки, а часть из них - и в придорожные канавы, то "VKG" надеется, что с появлением нового завода отходы превратятся в товар, что мотивирует также сортировать их. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Самое молодое дочернее предприятие "Viru Keemia Grupр" "VKG Plastic" хочет построить в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов, производимое на этом заводе масло можно будет снова использовать для производства пластмассы.

Завод планируется построить в кохтла-ярвеском промышленном районе на территории бывшего завода удобрений "Nitrofert". На нем собираются перерабатывать до 30000 тонн пластиковых отходов в год. В результате будет производиться до 22000 тонн пиролизного масла, которое станут продавать нефтехимическим предприятиям.

Около полусотни рабочих мест

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх