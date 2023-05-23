"VKG" намерен построить в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов

Самое молодое дочернее предприятие "Viru Keemia Grupр" "VKG Plastic" хочет построить в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов, производимое на этом заводе масло можно будет снова использовать для производства пластмассы.
Завод планируется построить в кохтла-ярвеском промышленном районе на территории бывшего завода удобрений "Nitrofert". На нем собираются перерабатывать до 30000 тонн пластиковых отходов в год. В результате будет производиться до 22000 тонн пиролизного масла, которое станут продавать нефтехимическим предприятиям.