ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правящий союз не спешит взбодрить неповоротливый фонд

Разные сорта пластика - это дешевые, прочные и практичные материалы, поэтому они все больше и больше входят в нашу жизнь. Однако пластиковые отходы становятся бичом XXI века, поскольку они не разлагаются.

Планируемый "VKG" в Кохтла-Ярве завод по химической переработке пластиковых отходов должен бы, в соответствии с планами, избавить Эстонию от большей части образующихся здесь пластиковых отходов. Если из них удастся получать масло, которое можно использовать для производства следующих партий пластика, то это позволило бы сэкономить нефть, служащую сейчас главным сырьем при производстве пластика.

Фонд справедливого перехода должен бы с воодушевлением поддерживать создание в Ида-Вирумаа такого рода новых предприятий цикличной экономики примерно с полусотней рабочих мест, а также по возможности упростить для них ходатайство о деньгах.