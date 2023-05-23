ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правящий союз не спешит взбодрить неповоротливый фонд

Много лет назад одной из популярных вещей, которые делались на уроках труда у мальчишек, были цветные шариковые ручки. Чтобы смастерить ее, в ход шли обломки разноцветных санок завода "Salvo", которые нанизывали на медную трубочку и затем обтачивали до блеска на токарном станке. Это был один из немногих примеров тогдашней цикличной экономики, которая все же не спасла мир от пластикового потопа.
Разные сорта пластика - это дешевые, прочные и практичные материалы, поэтому они все больше и больше входят в нашу жизнь. Однако пластиковые отходы становятся бичом XXI века, поскольку они не разлагаются.
Планируемый "VKG" в Кохтла-Ярве завод по химической переработке пластиковых отходов должен бы, в соответствии с планами, избавить Эстонию от большей части образующихся здесь пластиковых отходов. Если из них удастся получать масло, которое можно использовать для производства следующих партий пластика, то это позволило бы сэкономить нефть, служащую сейчас главным сырьем при производстве пластика.
Фонд справедливого перехода должен бы с воодушевлением поддерживать создание в Ида-Вирумаа такого рода новых предприятий цикличной экономики примерно с полусотней рабочих мест, а также по возможности упростить для них ходатайство о деньгах.
Этот фонд, может быть, и создан с благими целями, однако со своими жесткими правилами и бюрократией оказался очень неповоротливым. До сих пор назначено только одно инвестиционное пособие. Пришедшие к власти партии обещали в коалиционном соглашении сделать условия фонда более гибкими. Однако как-то не видно, чтобы, в отличие от повышения налогов, с этим особенно спешили.