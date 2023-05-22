В Ида-Вирумаа бесплатно вакцинировали от бешенства 274 собаки и кошки

В общей сложности были привиты 102 кошки и 172 собаки, сообщила пресс-служба Сельскохозяйственно-продовольственного департамента.

По словам советника отдела здоровья и благополучия департамента Маарьи Кристиан, результатом акции можно быть во всех смыслах довольным.

В 2021 году во время аналогичной кампании было привито в общей сложности 434 собаки и кошки.

В этот раз акция проводилась в волостях Тойла, Люганузе и Алутагузе, а также в районах Кохтла-Ярве.

"Эстония граничит на востоке со страной, где случаи бешенства по-прежнему очень распространены. Поэтому очень важно, чтобы домашние животные в этом регионе были защищены от бешенства", - сказала Кристиан.

В департаменте напомнили, что вакцинация домашних животных от бешенства требуется не реже одного раза в два года и является обязанностью владельца животного.

РТА вакцинирует также лесных животных, чтобы болезнь не распространялась на домашних животных, а затем и на людей. В целях профилактики лесных животных вакцинируют два раза в год.

Бешенство угрожает как домашним животным, так и людям, и при проявлении симптомов заболевания оно заканчивается смертью животного или человека. Вакцинировать домашних животных от бешенства - обязанность хозяина животных.