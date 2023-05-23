Силы обороны приступили к ликвидации последствий «Весеннего шторма»

«Действия маневров сместились с общественного пространства на центральный полигон Сил обороны, - отметил офицер по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) 1-й пехотной бригады младший лейтенант Оливер Турп. - Начинается большая приборка. Самые быстрые и важные работы будут выполнены сразу же. Оставшимися случаями, которые были замечены нами или местными жителями, продолжит заниматься партнерская оганизация».

Учебные бои «Весеннего шторма завершились в понедельник. После завершения двухдневной приборки в рамках учений на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы.

«Так или иначе, тяжелая техника или действия подразделений оставляют свой след, - добавил младший лейтенант Турп. - Наша задача не в том, чтобы сказать "вещи ломаются". Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее зафиксировать все повреждения, оповестить о собственников и сообща найти оптимальное решение».

Во время учений специалисты военно-гражданского сотрудничества следили за тем, чтобы участники учения соблюдали ограничения, нацеленные на защиту окружающей среды, частной собственности и благополучия людей. CIMIC руководят облагораживанием территории, которое производится при участии всех задействованных в маневрах подразделений.

Параллельно с ходом учений офицеры военно-гражданского сотрудничества фиксировали все случаи, требующие решения. Большую помощь в этом оказали местными жители, которые сообщали военным об ущербе. Силы обороны по-прежнему открыты для приема заявок по адресу электронной почты kevadtorm@mil.ee или телефону 57 450 884 с 08:00 до 21:00. По возможности следует указать регистрационный номер машины, причинившей ущерб, название подразделения или имя военнослужащего.