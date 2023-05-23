Мошенники опустошили счета жителей Ида-Вирумаа

В полицию обратилась проживающая в Кохтла-Ярве женщина, которой мошенники позвонили, представившись банковскими работниками, и предложили возможность заработать деньги на инвестициях. Позднее мошенники попросили женщину загрузить в компьютер программу "AnyDesk", что она и сделала. Позднее женщина обнаружила, что с ее банковского счета пропали 6400 евро.

В полицию обратилась также проживающая в Тойла женщина, которая хотела продать стройматериалы на торговой платформе социальной сети. С ней связалась женщина, которая была согласна купить стройматериалы, однако она прислала пострадавшей ссылку на другую торговую площадку, по которой женщина и перешла, ввела там свои личные данные и PIN-1 Smart-ID, после чего обнаружила, что с ее банковского счета пропали 840 евро.