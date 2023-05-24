EKRE обогнала Партию реформ в рейтинге популярности

Согласно последним результатам, EKRE поддерживают 24,4%, Партию реформ - 24,2% и Центристскую партию - 17,8% граждан, имеющих право голоса, пишет ERR.

Указанные цифры, обнародованные 24 мая, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 25 апреля по 22 мая были опрошены 4000 граждан Эстонии от 18 лет и старше.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 18 апреля по 15 мая) поддержка Партии реформ выросла на 0,2, а EKRE - на 0,6 процентных пункта.

Популярность центристов также увеличилась на 0,6 процентных пункта.