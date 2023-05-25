Вирве Осила: Такие люди

У меня есть друзья-знакомые - ровесники и постарше меня - по всей Эстонии, но опыт у нас одинаковый. Когда нуждаемся в медицинской помощи, то нам для начала сообщают, что мы старые. Об этом каждый из нас знает и сам, ведь свою дату рождения мы еще помним.

Когда-то белые господа думали, что черные рабы не чувствуют боли. Сегодня наука установила, что даже у растений есть болевые рецепторы. Тем не менее в ином кабинете сидит высокообразованный доктор, по мнению которого боль является лишь возрастной особенностью и если ты стар, то испытывай себе боль на здоровье.

Некоторое время назад перечень грехов пожилых людей пополнился еще. Теперь мы являемся также зависимыми от лекарств и принимаем слишком много успокоительных. Этому нужно положить предел, говорят. Так что бедный старик должен бороться не только с болью, но и с беспокойством и бессонницей. Если молодежь требует легализации конопли, чтобы жизнь веселее стала, то старушки пусть не тянут свои руки даже к валерьянке.

"Похоже, что старых людей рассматривают и оценивают как какой-то особый вид - вроде бы они и люди, но не совсем…" ВИРВЕ ОСИЛА