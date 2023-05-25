Дипломат показывает в Йыхви Голландию под новым углом

- Самым важным аспектом работы дипломата является перевод: дипломат "переводит" Эстонию для других стран и наоборот. Посыл можно передать, только хорошо зная другую страну. Ты должен понимать ее историю, ценности, культуру и, самое главное, людей. Документальная фотография, уличная жизнь с аутентичными, уникальными и изредка подмечаемыми забавными моментами дали мне возможность познать Нидерланды с нового ракурса, - объясняет автор.

Хотя Королевство Нидерландов по территории меньше Эстонии, в нем проживает почти 18 миллионов человек. "Да, весной на полях цветут тюльпаны и кое-где сохранились старые ветряные мельницы, но по сравнению с расхожим образом облик страны намного многограннее. Фотографии пытаются отразить это разнообразие".

На годы работы Маре Тропп в посольстве Эстонской Республики в Гааге пришлась пандемия COVID-19, которая сопровождалась строгими ограничениями, остановившими повседневную жизнь. Большинство фотографий, представленных на выставке, относятся именно к этому периоду, когда в государстве впервые после Второй мировой войны был введен ночной комендантский час.