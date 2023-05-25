Дипломат показывает в Йыхви Голландию под новым углом

Дипломат, заместитель главы посольства в Гааге и консул в 2018-2022 годах Маре Тропп делится с посетителями Йыхвиской центральной библиотеки своими меткими фотокадрами, предлагая отличный от привычного взгляд на Нидерланды.
- Самым важным аспектом работы дипломата является перевод: дипломат "переводит" Эстонию для других стран и наоборот. Посыл можно передать, только хорошо зная другую страну. Ты должен понимать ее историю, ценности, культуру и, самое главное, людей. Документальная фотография, уличная жизнь с аутентичными, уникальными и изредка подмечаемыми забавными моментами дали мне возможность познать Нидерланды с нового ракурса, - объясняет автор.
Хотя Королевство Нидерландов по территории меньше Эстонии, в нем проживает почти 18 миллионов человек. "Да, весной на полях цветут тюльпаны и кое-где сохранились старые ветряные мельницы, но по сравнению с расхожим образом облик страны намного многограннее. Фотографии пытаются отразить это разнообразие".
На годы работы Маре Тропп в посольстве Эстонской Республики в Гааге пришлась пандемия COVID-19, которая сопровождалась строгими ограничениями, остановившими повседневную жизнь. Большинство фотографий, представленных на выставке, относятся именно к этому периоду, когда в государстве впервые после Второй мировой войны был введен ночной комендантский час.
- Отчасти под влиянием ограничений по стране прокатилась волна протестов, и некоторые настроения того времени отражаются в фотографиях. С другой стороны, росло чувство общности, люди больше выходили из стен своих домов, и картина общего времяпрепровождения соседей на улице была не редкостью. Голландцам свойственно сильное индивидуальное самовыражение. Они не боятся отличаться от других или показывать свои эмоции - я постаралась запечатлеть эти моменты через объектив фотоаппарата, - говорит автор.
Впервые выставка экспонировалась в посольстве в Гааге с мая по ноябрь 2021 года. "Я очень надеюсь, что выставка предложит посетителям Йыхвиской центральной библиотеки интересный взгляд на повседневную жизнь Королевства Нидерландов. Жизнь увела меня работать и жить в другом краю, но в душе я всегда оставалась идавируской", - говорит Маре Тропп.
Руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард рекомендует посетить выставку. "Очень, очень хорошие кадры, причем черно-белая фотография - это классика, которую редко встретишь в наши дни. И я не помню, когда в последний раз видела фотовыставку, где подписи тоже очень хороши - их обязательно стоит прочитать".
В детском отделе библиотеки до конца мая экспонируется выставка иллюстраций латвийской художницы Гиты Трейце к книге "Kräabu Töllu Tsips!" Арно Юндзе, писателя из латвийского города-побратима Огре. В рамках выставки состоится презентация книги и можно будет рисовать картинки на дощечках.