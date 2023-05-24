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Счета за электроэнергию станут меньше

Эрик Калда
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Счетчик электроэнергии. Фотография является иллюстративной.
Счетчик электроэнергии. Фотография является иллюстративной. Фото: Arvo Meeks

Предприятие Elering приняло решение о снижении с 1 июля платы за возобновляемую энергию с нынешних 1,24 цента до 1,13 цента за киловатт-час без учета НДС. Плата за возобновляемую энергию была такой же, то есть 1,13 цента, и в 2022 году.

Снизить плату за возобновляемую энергию позволяет то обстоятельство, что фактические затраты на выплату субсидий производителям возобновляемой энергии в этом году оказались ниже прогнозируемых, пишет "Постимеэс".

На размер субсидий повлияли погодные условия, то есть сокращение количества солнечных часов и менее сильные ветра по сравнению с прошлым годом, а также разовые обстоятельства, связанные со строительством электростанций и фактическим рабочим временем. Также доход, получаемый от межгосударственной статистической торговли, снижает потребность в деньгах, расходуемых на субсидирование.

Среди дотационных электростанций значительно увеличилась доля солнечных электростанций, что сезонно увеличивает размер субсидий в солнечные месяцы. При расчете платы за возобновляемую энергию учитывался тот факт, что в летние месяцы субсидии, выплачиваемые производителям, превышают размер платы, взимаемой с потребителей.

Очередной более полный прогноз субсидий и платы за возобновляемую энергию Elering сделает осенью, чтобы рассчитать размер платы на 2024 год.

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