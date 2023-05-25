Празднование Дня химика завершится выступлением-сюрпризом

Вечерний концерт начнется в 18.00 на большой сцене, установленной перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Ранее в качестве исполнителей были заявлены Анне Вески и биг-бенд Карла Эрика Таукара, в котором помимо него солистами также будут Лийз Лемсалу и Алика Милова, недавно завоевавшая для Эстонии восьмое место с песней "Bridges" на песенном конкурсе "Евровидение".

- Но это еще не все, - обещает Ирина Боенко, одна из организаторов праздничного дня, руководитель по связям с общественностью "Viru Keemia Grupp". - После них на сцену выйдет еще один очень эффектный и мощный исполнитель.

По словам Боенко, мероприятия Дня химика будут сосредоточены в городском парке и окрестностях Кохтла-Ярвеского центра культуры. День начнется в 14.00 под звуки оркестра, после чего стартуют спортивные соревнования, гвоздем которых станут традиционный футбольный турнир и перетягивание каната. Местные танцоры и певцы будут выступать на сцене с 15.00. Будут работать детская зона и точки общепита.