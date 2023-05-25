Йыхви отметит свой день рождения в городском парке и на музыкальной площадке

Мероприятия в честь 85-й годовщины города Йыхви начнутся в пятницу в 17.00 на парковой певческой сцене с концерта-пикника, на котором на сцену выйдут юные и взрослые йыхвиские певцы, танцоры и музыканты. В пятницу вечером можно будет посетить также расположенные по соседству с парком школьные здания - Йыхвискую гимназию и Йыхвискую основную школу.

Помощник волостного старейшины Ингрид Спитц сказала, что многие йыхвисцы до сих пор не бывали в этих новых школьных зданиях. В пятницу вечером будет повод зайти туда и собственными глазами увидеть то, с какой интересной внутренней архитектурой здания появились в Йыхви.

С 22.00 в разных уголках погрузившегося в сумерки городского парка оживут гнезда культуры, в таинственной атмосфере которых можно будет послушать музыку и стихи, а также посмотреть изобразительное искусство и кино. "Это совершенно новое начинание, которое, вероятно, соберет в пятницу поздним вечером в городском парке множество интересующихся культурой людей", - сказала Спитц.

В субботу йыхвиские юбилейные торжества продолжатся шествием от центральной площади к музыкальной площадке. Состоится Забег стражей свободы, который поведет участников в парк и на городские улицы, а 10-километровая трасса - и до Вируской тюрьмы. День завершит в 17.20 концерт ансамбля "Terminaator" на музыкальной площадке.

Что будет происходить в пятницу в Йыхвиском парке?

Семейный пикник-концерт

Волостные дети и молодежь, а также взрослые участники самодеятельности устроят концерт, на который стоит прийти как на пикник, захватив с собой еду и напитки, и насладиться выступлениями.

Ночное гнездо сказок

Полина Черкасова. Фото: Dmitri Kotjuh

Музыкант и сказительница Полина Черкасова переплетает привезенные из дальних стран правдивые истории и сказки со своей музыкой, которую она исполняет на редких инструментах.

Ночное гнездо йоги

Наденьте подходящую для занятий йогой одежду и захватите с собой пледы. Йога сделает ваш разум более ясным и бодрым, а также даст душевное спокойствие.

Ночное гнездо поэзии

Аннели Ламп. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Поэтесса Аннели Ламп представит свое творчество, поделится своими мыслями и чувствами, голосом души. В ночной уголок поэзии приглашают всех, кто пишет стихи и тоже хочет поделиться ими с другими.

Ночное гнездо искусства

В уютном уголке искусства можно ощутить красоту мира пастелей, а также попробовать и самим порисовать в вечерних сумерках.

Ночное гнездо кино

В вечернем киноуголке можно будет посмотреть лучшие фильмы Йыхвиского международного фестиваля любительского кино "Laterna magica" за 2008-2023 годы.

Ночное гнездо песни

Кругосветный путешественник Том Валсберг и барабанщик Иан Микаэль Кирсс, а также известная по ансамблю "Indigolapsed" Айве Асперк впервые посетят Йыхви и дадут концерт на эстонском языке "Väelaulud" ("Песни силы"), на котором можно подпевать и приплясывать.

К песням силы относятся, например, индейские заклинания, африканские совместно исполняемые песнопения, скандинавские песни матери-земли, песни лесов Амазонки, индийские мантры и, конечно, свои эстонские рунические песни.