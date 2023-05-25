Надлежащее посещение бани начинается с веника, и ведущий дня Рональдо Сильдник перед началом Йыхвиского дня бани вяжет веники. "Из березы сейчас можно за одну минуту связать веник. Она еще такая молодая и податливая".

Секрет владельца банного комплекса хутора Рабаталу заключается в том, чтобы вложить несколько веточек черной смородины между ветками лиственных деревьев - березы, липы или дуба. "Очень хороший аромат дает. Я еще кладу между лиственными крапиву, чтобы слегка обжигало. Больно бывает, если веник только из крапивы".