Кампания по сбору книг добралась до Нарвы

Книги можно принести в Нарвскую центральную библиотеку в течение этой рабочей недели, а также в субботу, 27 мая. "Приносить можно книги, для которых найдется свой читатель и которым возможно дать новую жизнь. Книги должны быть в хорошем состоянии. Все дарители также могут взять из ящиков понравившуюся им литературу", - сказала Сигне Хейберг, эксперт по связям с общественностью и внутренней коммуникации Национальной библиотеки.

Особенно ожидают произведения таких авторов, как Ильмар Томуск, Эно Рауд, Айно Первик, Лена Лиллесте, Диана Леэсалу, Хенно Кяо, Яан Кросс, Андрус Кивиряхк, а также Дж. К. Роулинг и Астрид Линдгрен. Изданным на русском языке произведениям последних упомянутых авторов будут рады в городских библиотеках по всей Эстонии.

В библиотеке-депозитарии постоянно спрашивают конкретные книги. Школы и массовые библиотеки спрашивали следующие произведения: "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, "Домовой" Эдуарда Вильде, "1984" и "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, "Древние сказки эстонского народа" Фридриха Рейнхольда Крейцвальда, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Нулевая точка" Маргуса Кару, "Муми-тролль" Туве Янссон.

В субботу, 27 мая с 12.00 до 15.00 в Нарвской центральной библиотеке со своей палаткой будет также находиться команда библиотеки-депозитария, члены которой будут раздавать пришедшим на место новые книги, переданные издательствами в библиотеку-депозитарий.