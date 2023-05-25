ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему государство не увеличивает финансирование школьного питания?

- Государство пришло на помощь дотацией школьных обедов, хотя в законе сказано, что это обязанность местного самоуправления. Кроме того, мы также сделали предложение о переходе на органические продукты в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, и эти средства запланированы в бюджете Министерства по делам сельской жизни и будут в бюджете нового Министерства по делам регионов, и это более одного миллиона - 1200000 евро. Эстония является одной из стран, которая вносит наибольший вклад в школьное питание как в Европе, так и в мире, как в виде дотаций из государственного бюджета, так и в виде вклада местного самоуправления на школьные обеды. Конечно, цены выросли, и в связи с этим мы также можем обсудить это при обсуждении государственного бюджета, который будет передан в августе правительству и, надеюсь, в сентябре - Рийгикогу.