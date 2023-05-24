Фирмы Осипенко находятся под санкциями, однако продолжают продавать государству свои услуги

Несмотря на то, что в связи с антироссийскими санкциями государству и самоуправлениям следовало бы расторгнуть договоры с действующими в Ида-Вирумаа коммунальными фирмами "N&V" и "Ekovir", этого не было сделано. Запрет на договоры действует в связи с тем, что владельцем предприятий уже более полугода является супруга Николая Осипенко Наталья, являющаяся гражданкой Российской Федерации.