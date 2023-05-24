Ср, 24.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Фирмы Осипенко находятся под санкциями, однако продолжают продавать государству свои услуги

Эрик Калда
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Из-за санкций "Ekovir" не должен бы оказывать услуги самоуправлениям, однако делает это, несмотря на владельца-гражданина России.
Из-за санкций "Ekovir" не должен бы оказывать услуги самоуправлениям, однако делает это, несмотря на владельца-гражданина России. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Несмотря на то, что в связи с антироссийскими санкциями государству и самоуправлениям следовало бы расторгнуть договоры с действующими в Ида-Вирумаа коммунальными фирмами "N&V" и "Ekovir", этого не было сделано. Запрет на договоры действует в связи с тем, что владельцем предприятий уже более полугода является супруга Николая Осипенко Наталья, являющаяся гражданкой Российской Федерации.

У фирмы Осипенко "N&V", занимающейся озеленением, а также обслуживанием и ремонтом дорог и улиц, и у предприятия "Ekovir", занимающегося обращением с отходами, услуги покупают большая часть ида-вируских самоуправлений, а также некоторые самоуправления и за пределами уезда. Кроме того, "N&V" ухаживает и за государственными шоссе в Ида-Вирумаа.

Владельцем стала гражданка России

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх