Несмотря на то, что в связи с антироссийскими санкциями государству и самоуправлениям следовало бы расторгнуть договоры с действующими в Ида-Вирумаа коммунальными фирмами "N&V" и "Ekovir", этого не было сделано. Запрет на договоры действует в связи с тем, что владельцем предприятий уже более полугода является супруга Николая Осипенко Наталья, являющаяся гражданкой Российской Федерации.
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Фирмы Осипенко находятся под санкциями, однако продолжают продавать государству свои услуги
У фирмы Осипенко "N&V", занимающейся озеленением, а также обслуживанием и ремонтом дорог и улиц, и у предприятия "Ekovir", занимающегося обращением с отходами, услуги покупают большая часть ида-вируских самоуправлений, а также некоторые самоуправления и за пределами уезда. Кроме того, "N&V" ухаживает и за государственными шоссе в Ида-Вирумаа.