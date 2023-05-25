ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Санкции, которые не работают

Когда Николаю Осипенко осенью прошлого года грозило взятие под стражу, он успел переписать свои предприятия на имя супруги, и интересно, что даже юристы не обратили внимания на то обстоятельство, что поскольку женщина является гражданкой России, то этим фирмам нельзя будет впредь предоставлять услуги государству и самоуправлениям.

Однако эта история гораздо серьезнее с той точки зрения, что ни государство, ни самоуправления не смогли установить, что услуги им поставляют предприятия, подпадающие под ограничения. Выясняется, что на самом деле какого-то эффективного механизма контроля вроде бы и нет. Если предприятие подтвердит заказчику, что с ним все в порядке и никаких ограничений нет, то это и есть весь механизм контроля. Странным образом ни госучреждение, ни самоуправления как бы не могут проконтролировать, какое гражданство у владельца предприятия.