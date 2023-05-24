Мэрия Кохтла-Ярве: слухи о закрытии муниципальных учреждений не соответствуют действительности

Процесс перехода на эстонский язык обучения, начатый, по сути, задолго до принятия соответствующего закона в 2022 году, будет осуществляться плавно. С 1 сентября 2024 года на эстонский язык обучения перейдут 1-е и 4-е классы и детские сады. Все остальные классы, включая первоклассников 2023 года, продолжат обучение по старой системе. Это означает, что преподаватели смогут все это время при необходимости получать дополнительное языковое обучение. На это государство дает в общей сложности еще 8 лет и запускает множество языковых курсов для учителей Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

На данный момент педагоги детских садов, преподающие на русском языке, должны иметь категорию эстонского В2, а преподающие на эстонском - категорию С1. С 1 сентября 2024 года педагогами детских садов смогут продолжить работать учителя с категорией С1. На помощников педагогов и спецперсонал (логопеды, спецпедагоги) это требование не распространяется.

В отношении руководителей муниципальных учреждений требование о владении эстонским языком на высшем уровне не новое, оно действует и сейчас. На данный момент это требование относится к так называемым языковым требованиям, в дальнейшем оно станет квалификационным требованием наравне с образованием. Для заведующих учебной частью и директоров учебных заведений, а также для руководителей школ по интересам высшая категория владения государственным языком станет квалификационным требованием уже с 1 сентября этого года.

Одновременное протекание таких процессов, как переход на эстонский язык обучения и сокращение абсолютно всех расходов города не могут пройти незамеченными, и зачастую отсутствие достоверной информации и распространение слухов и домыслов могут формировать неверное мнение среди населения. Мы призываем наших жителей в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснениями к специалистам горуправы и заверяем, что все существенные решения относительно городских организаций будут приниматься только при участии представителей самих организаций и депутатов Городского собрания.

Кайре Йыэ