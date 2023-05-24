Мэрия Кохтла-Ярве: слухи о закрытии муниципальных учреждений не соответствуют действительности

В последнее время в прессе появляются статьи и репортажи, в которых работники подведомственных учреждений и депутаты сообщают жителям о закрытии муниципальных образовательных и культурных учреждений, а также об увольнении сотрудников по причине сокращения бюджета или недостаточного владения эстонским языком. С их слов все это происходит по приказу Городского управления. Данная информация не соответствует действительности.
Городское управление Кохтла-Ярве с осени прошлого года многократно сообщало о дефиците бюджета и необходимости сокращения расходов. Это действительно так. Количество выделяемых государством местным самоуправлениям денег напрямую зависит от числа проживающих в самоуправлении жителей. Снижение численности населения влечет за собой снижение доходной базы города. При распределении бюджетных денег по статьям расходов город исходит из закона и приоритетов.
Из-за роста минимальной заработной платы и ежегодного повышения зарплаты педагогов, а также подорожания уже взятых городом кредитов и коммунальных услуг, городу пришлось сократить расходы во всех сферах деятельности без исключения. Такой бюджет был принят единогласно депутатами Городского собрания - ни одного против или воздержавшегося.
О том, как муниципальным организациям уложиться в рамки бюджета велись переговоры со всеми руководителями наших организаций. Горуправа предложила руководителям учреждений составить свой план и видение сокращения расходов, который в дальнейшем будет обсуждаться и согласовываться с членами Городского управления и Городского собрания. Поскольку именно руководители владеют полной информацией о том, как функционируют их организации, им была дана абсолютная свобода решать, на чем именно будет строиться их политика экономии. Это может быть снижение как хозяйственных, так и административных расходов, а также реорганизация рабочих процессов. Никаких распоряжений о закрытии учреждений и увольнении сотрудников горуправа не давала. Более того, члены Городского управления убеждены, что закрытие какого-либо учреждения - это крайняя мера в случае полного отсутствия альтернатив.
Процесс перехода на эстонский язык обучения, начатый, по сути, задолго до принятия соответствующего закона в 2022 году, будет осуществляться плавно. С 1 сентября 2024 года на эстонский язык обучения перейдут 1-е и 4-е классы и детские сады. Все остальные классы, включая первоклассников 2023 года, продолжат обучение по старой системе. Это означает, что преподаватели смогут все это время при необходимости получать дополнительное языковое обучение. На это государство дает в общей сложности еще 8 лет и запускает множество языковых курсов для учителей Ида-Вирумаа и Харьюмаа.
На данный момент педагоги детских садов, преподающие на русском языке, должны иметь категорию эстонского В2, а преподающие на эстонском - категорию С1. С 1 сентября 2024 года педагогами детских садов смогут продолжить работать учителя с категорией С1. На помощников педагогов и спецперсонал (логопеды, спецпедагоги) это требование не распространяется.
В отношении руководителей муниципальных учреждений требование о владении эстонским языком на высшем уровне не новое, оно действует и сейчас. На данный момент это требование относится к так называемым языковым требованиям, в дальнейшем оно станет квалификационным требованием наравне с образованием. Для заведующих учебной частью и директоров учебных заведений, а также для руководителей школ по интересам высшая категория владения государственным языком станет квалификационным требованием уже с 1 сентября этого года.
Одновременное протекание таких процессов, как переход на эстонский язык обучения и сокращение абсолютно всех расходов города не могут пройти незамеченными, и зачастую отсутствие достоверной информации и распространение слухов и домыслов могут формировать неверное мнение среди населения. Мы призываем наших жителей в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснениями к специалистам горуправы и заверяем, что все существенные решения относительно городских организаций будут приниматься только при участии представителей самих организаций и депутатов Городского собрания.
Кайре Йыэ
Вице мэр сферы образования и культуры города Кохтла-Ярве