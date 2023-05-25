Северное побережьеНовостиВ Нарве мальчик упал с велосипеда и получил травмуЭрик Калда25 мая 2023, 10:05Facebook TwitterComments Велосипед. Иллюстративное фото. Фото: Матти КямяряВ среду утром в приграничном городе пострадал подросток, упавший с велосипеда.24.05.2023 в 09:07 у дома по адресу Креэнхольми 15 произошло дорожно-транспортное происшествие, где 14-летний мальчик упал на велосипеде.Велосипедиста доставили в больницу.Facebook TwitterComments Ключевые слова НарванарвеВелосипедиста Pекомендуем