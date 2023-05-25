Велосипед. Иллюстративное фото.
Велосипед. Иллюстративное фото. Фото: Матти Кямяря

В среду утром в приграничном городе пострадал подросток, упавший с велосипеда.

24.05.2023 в 09:07 у дома по адресу Креэнхольми 15 произошло дорожно-транспортное происшествие, где 14-летний мальчик упал на велосипеде.

Велосипедиста доставили в больницу.

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