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Глава горсобрания Нарвы Татьяна Стольфат не намерена поддерживать вотум недоверия Катри Райк

Эрик Калда
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Катри Райк и Татьяна Столфат.
Катри Райк и Татьяна Столфат. Фото: Ilja Smirnov

Председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат не считает целесообразным поддерживать вотум недоверия мэру города, но не исключает возможные перемены в недавно сформированной коалиции в горсобрании.

На фоне разгорающегося в Нарве кризиса власти, возникшего из-за инициативы руководства правящей фракции Narva Tulevik отправить в отставку своего же мэра Катри Райк, руководитель фракции Kesk и председатель горсобрания Татьяна Стольфат не намерена поддерживать партнеров по коалиции в этом вопросе. Она считает этот вопрос эмоциональным и преждевременным, сообщает ERR.

"Своей фракции я сказала, что не буду подписывать данный документ. Я не готова расписаться в том, что сделала что-то не так, что не смогла наладить взаимоотношения городского собрания с городской управой. Я считаю, что это преждевременно, это эмоции, которые нужно сейчас немножечко ослабить", - отметила Стольфат.

По словам Стольфат, инициатива со сбором подписей за отставку Райк вызвала недовольство и внутри фракции Narva Tulevik. Эти действия могут поспособствовать возникновению новых фракций в горсобрании, а также и пересмотр состава коалиции.

"Я не исключаю ничего в нашей жизни. Все возможно. Мне кажется, что любая фракция может быть. На сегодняшний момент к нам никто не обращался. Единственное, что да, официально в регистре уже есть, что из фракции Narva Tulevik уходят люди. Я думаю, что многие уходят по причине каких-то эмоциональных всплесков. Кто-то не выдерживает, кто-то может противостоять, а кто-то хочет каких-то эмоциональных решений. Единственное, что могу сказать - все хотят стабильности. Это самое главное", - сказала Стольфат.

Как отметил ранее в интервью ERR глава инициировавшей сбор подписей за отставку Райк правящей фракции Narva Tulevik Вадим Орлов, причин для недоверия мэру достаточно, но основная проблема заключается в том, что затягиваются принятия важных решений для Нарвы. Не исключено, что на июньской сессии горсобрания Нарвы будет инициирован вопрос о недоверии мэру города.

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