В Йыхвиской волости два человека спаслись из горящего дома

Рано утром 26 мая в 3.30 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Эдизе Йыхвиской волости. По словам позвонившего, в доме могли находиться люди.
Когда спасатели прибыли на место, большое здание горело открытым огнем. Спасатели вошли в здание и вывели одного пострадавшего, которого передали скорой помощи. Другой жилец вышел самостоятельно. Сейчас жизни людей в неопасности.
Пожар был локализован за два с половиной часа. Здание было полностью уничтожено.
Причина возгорания выясняется.