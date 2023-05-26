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В Йыхвиской волости два человека спаслись из горящего дома

Эрик Калда
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Рано утром 26 мая в 3.30 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Эдизе Йыхвиской волости. По словам позвонившего, в доме могли находиться люди.

Когда спасатели прибыли на место, большое здание горело открытым огнем. Спасатели вошли в здание и вывели одного пострадавшего, которого передали скорой помощи. Другой жилец вышел самостоятельно. Сейчас жизни людей в неопасности.

Пожар был локализован за два с половиной часа. Здание было полностью уничтожено.

Причина возгорания выясняется.

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