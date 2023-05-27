ОПРОС ⟩ Нуждается ли Эстония в законе о равенстве браков?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Арго Кеэрме, микропредприниматель: - Частная жизнь человека - его личное дело, и никому не должно быть до нее дела. Но в то же время, неужели у нас действительно нет других проблем, касающихся гораздо большего числа людей, что государственные руководители вкладывают огромное количество энергии и конфликтов именно в эту область?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яак Ээльметс, работающий пенсионер: - Насколько я понимаю, браки заключаются на небесах. И даже в случае разных христианских конфессий браки зачастую затруднены. Но в то же время я, конечно, понимаю, что с юридической точки зрения неурегулированность создает много проблем у причастных к этому людей.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена Тийдерманн, предприниматель: - Не думала над этой темой. Меня этот вопрос вообще не касается и, следовательно, не волнует также наличие или отсутствие закона. Но меня как гражданина печалит, что огромный ресурс тратится на переименование Больничной кассы в Кассу здоровья и на прочие псевдореформы, которые в действительности ничего не дают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инго Пальм, пенсионер: - Мне Элтон Джон ничего плохого не сделал. Пусть этот закон будет. Тогда и меньшинства в юридическом смысле получат, например, в случае смерти одной стороны или какого-нибудь другого происшествия, когда придется делить имущество, приличный законодательный фундамент для этого.