Майт Сепп: Если бы у меня было много денег

Да уж. Хотя эти развалины и гаражи сейчас выставлены на продажу, я, очевидно, владельцем этих лакомых участков в центре города не стану. В то же время очень жаль, если в суматохе смены владельцев случится так, что там появится в конце концов очередная заасфальтированная площадка с безликой жестяной коробкой.

Это было бы развитием, которое Йыхви на самом деле не может себе позволить. Особенно на фоне усиливающегося потепления климата и старения населения. В солнечные дни на прошлой неделе можно было заметить, насколько неприятно горячим становится воздух в асфальтированном центре Йыхви. А ведь это еще только месяц май!

В картографическом приложении Земельного департамента с указанием островков тепла очень хорошо видно, насколько раскаляются густонаселенные районы Йыхви во время летних волн жары. То есть если на городских окраинах метеостанции регистрируют температуру воздуха 25 градусов, то на улицах города - 30 градусов, а на асфальтированных площадях - 35-40 градусов. А это уже начинает влиять на здоровье с самочувствием горожан, причем далеко не в позитивном направлении. Совсем наоборот. Особенно опасны волны жары и внутригородские островки тепла для пожилых людей, для хронических больных и для маленьких детей.

Со временем внутригородская жара начнет влиять также на местные магазины и предприятия. Если магазин окружен раскаленными асфальтированными площадями, по которым людям четыре-пять месяцев в году ходить совсем не захочется, то можно предположить, что какой-то урон продажам это нанесет. Кроме того, конечно, увеличатся расходы на системы охлаждения и на воду, будет таять уличное покрытие, усилится влияние загрязнения воздуха и так далее.

Кстати, о последнем я говорю не как какой-нибудь брюзга, а как климатолог, имеющий опыт изучения таллиннских островков тепла и их влияния на людей. Не стоит думать, что островки тепла - это проблема только крупных городов. В любом месте раскаляющиеся на солнце площади вместе с чадящими автомобилями являются угрозой для здоровья и благополучия людей.