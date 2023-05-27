Майт Сепп: Если бы у меня было много денег

Порой мне действительно жаль, что я небогат. Ведь, согласитесь, с деньгами можно сделать много интересных вещей.
Например, в окрестностях Тойла жил когда-то такой господин, как Абрам Сиймон (1844-1925), сколотивший определенное состояние на строительстве дач. В Тойла до сих пор стоят некоторые построенные им здания. Разбогатевший в понимании сегодняшнего дня на бизнесе на недвижимости Сиймон не стал, однако, важным барином, а построил в родной деревне театр, в котором то и дело актерствовал и сам, а также оплачивал связанные со спектаклями расходы.
Сиймон делал, конечно, и другие хорошие и полезные вещи, приносившие доход Тойла и двигавшие вперед жизнь народа. Кому хоть немного интересно, рекомендую поискать на просторах интернета воспоминания Абрама Сиймона. Их интересно прочитать в любом случае, хотя бы в качестве примера смелости в начинаниях: "Пришла мысль, обсудили с людьми, сделали".
Итак. Одним словом. Если бы у меня было много денег, я купил бы в Йыхви руины этого несчастного бывшего Дома культуры или суда (кому как помнится), уже много лет портящие облик центра нашего города. Расположенные рядом гаражи купил бы тоже. Гаражи снес бы и асфальт тоже снял бы.
Ах да, на самом деле первым делом следовало бы убрать этот нелепый сетчатый забор, окружающий территорию Дома культуры и не дающий йыхвисцам ходить по благоустроенным дорожкам. А затем засадил бы всю эту площадь деревьями и кустами. То есть разбил бы общественный парк с тенистыми уголками для скамеек и узкими пешеходными дорожками.
Относительно развалин Дома культуры у меня имеются, конечно, разные соображения, к сожалению, противоречащие друг другу. Первой идеей было убрать эти стены окончательно и соорудить на их месте альпинарий. Оставил бы только колонны и лестницу и назвал бы всю эту инсталляцию памятным знаком. И посвятил бы эту композицию чему-нибудь глубокомысленному, философскому, может быть, древнегреческому. Ну не знаю - например, предостережению от Геростратов всего мира.
"Дающие тень деревья, пышные газоны и позволяющие расслабиться водяные оконца - это вещи, за сохранение и развитие которых должен бороться каждый горожанин".
Майт Сепп, географ
Если кто-то уже подзабыл эти древнегреческие истории, то Герострат был человеком, ну очень хотевшим прославиться и спалившим для этого расположенный в Эфесе храм Артемиды. С учетом вновь проходящей по всему миру волны уничтожения культурных объектов, это стало бы очень злободневным посвящением.
Однако, поразмыслив об этом сносе, я еще больше пожалел себя: "Не уподоблюсь ли я сам этому Герострату, если примусь сносить что-то?". Каким бы ни был этот несчастный Дом культуры, но рядом с окружающими его скучными хрущевками и сегодняшними еще более скучными коробками - торговыми центрами он являлся в центре Йыхви одним из немногих зданий, относительно которых можно было применить слово "стиль". Так что, если бы у меня было еще больше денег, то я сохранил бы столько стен, сколько возможно, и превратил бы это строение на радость йыхвисцам в тропический пальмовый дом.
Да уж. Хотя эти развалины и гаражи сейчас выставлены на продажу, я, очевидно, владельцем этих лакомых участков в центре города не стану. В то же время очень жаль, если в суматохе смены владельцев случится так, что там появится в конце концов очередная заасфальтированная площадка с безликой жестяной коробкой.
Это было бы развитием, которое Йыхви на самом деле не может себе позволить. Особенно на фоне усиливающегося потепления климата и старения населения. В солнечные дни на прошлой неделе можно было заметить, насколько неприятно горячим становится воздух в асфальтированном центре Йыхви. А ведь это еще только месяц май!
В картографическом приложении Земельного департамента с указанием островков тепла очень хорошо видно, насколько раскаляются густонаселенные районы Йыхви во время летних волн жары. То есть если на городских окраинах метеостанции регистрируют температуру воздуха 25 градусов, то на улицах города - 30 градусов, а на асфальтированных площадях - 35-40 градусов. А это уже начинает влиять на здоровье с самочувствием горожан, причем далеко не в позитивном направлении. Совсем наоборот. Особенно опасны волны жары и внутригородские островки тепла для пожилых людей, для хронических больных и для маленьких детей.
Со временем внутригородская жара начнет влиять также на местные магазины и предприятия. Если магазин окружен раскаленными асфальтированными площадями, по которым людям четыре-пять месяцев в году ходить совсем не захочется, то можно предположить, что какой-то урон продажам это нанесет. Кроме того, конечно, увеличатся расходы на системы охлаждения и на воду, будет таять уличное покрытие, усилится влияние загрязнения воздуха и так далее.
Кстати, о последнем я говорю не как какой-нибудь брюзга, а как климатолог, имеющий опыт изучения таллиннских островков тепла и их влияния на людей. Не стоит думать, что островки тепла - это проблема только крупных городов. В любом месте раскаляющиеся на солнце площади вместе с чадящими автомобилями являются угрозой для здоровья и благополучия людей.
Поэтому дающие тень деревья, пышные газоны и позволяющие расслабиться водяные оконца - это вещи, за сохранение и развитие которых должен бороться каждый горожанин.