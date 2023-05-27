ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Николай Осипенко

Осипенко находится под следствием по крупному делу о коррупции, в котором фигурируют несколько членов Кохтла-Ярвеского горсобрания, а также бывшие и действующие сотрудники городской управы. Прокуратура с осени прошлого года хранит молчание по этому делу, и общественность мало что слышала о ходе следствия.

Но Осипенко теперь и на свободе нелегко, потому что дела у его компаний в последнее время идут не очень хорошо и надо заниматься бизнес-делами. В первую очередь, очевидно, придется переписать эти предприятия на кого-то другого, потому что, согласно публикации "Северного побережья" на этой неделе, "Ekovir" и "N&V" подпадают под санкции Евросоюза, поскольку их нынешний формальный владелец, жена Николая Осипенко Наталья, является гражданкой России. А это означает, что уже более полугода эти компании оказывают услуги самоуправлениям и Департаменту транспорта, игнорируя эти ограничения, и фактически все тендерные договоры с этими фирмами должны быть расторгнуты.