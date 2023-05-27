Решение по земельному налогу будут принимать самоуправления

Насколько подорожал чей-либо земельный участок в результате новой оценки земель, все желающие могли уже в конце прошлого года узнать на сайте Земельного департамента. А насколько больше земельного налога придется заплатить за землю в следующем году, можно будет рассчитать не позднее июля. К тому времени все самоуправления должны ввести свои ставки земельного налога.