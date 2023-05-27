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Решение по земельному налогу будут принимать самоуправления

Кюлли Крийс
, журналист
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В будущем году земля под домом по-прежнему не будет облагаться налогом, в дальнейшем это станут решать самоуправления.
В будущем году земля под домом по-прежнему не будет облагаться налогом, в дальнейшем это станут решать самоуправления. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В следующем году рост земельного налога притормозят 10-процентное ограничение и сохранение освобождения от налога земли под домом; в будущем это будет оставлено на усмотрение местных самоуправлений.

Насколько подорожал чей-либо земельный участок в результате новой оценки земель, все желающие могли уже в конце прошлого года узнать на сайте Земельного департамента. А насколько больше земельного налога придется заплатить за землю в следующем году, можно будет рассчитать не позднее июля. К тому времени все самоуправления должны ввести свои ставки земельного налога. 

Стоимость земли больше выросла в регионах, где целевое назначение поменяли с "полей" на "земли под застройку" и девелоперская деятельность велась более активно - в основном в волостях в непосредственной близости от Тарту и Таллинна.
Стоимость земли больше выросла в регионах, где целевое назначение поменяли с "полей" на "земли под застройку" и девелоперская деятельность велась более активно - в основном в волостях в непосредственной близости от Тарту и Таллинна. Фото: Maa-amet
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