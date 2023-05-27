Спасатели проверят заведения размещения

В ходе рейда в отелях, мотелях, гостиницах, домах отдыха, гостевых домах и прочих зданиях для размещения проконтролируют наличие и исправность средств тушения, состояние эвакуационного освещения и эвакуационных путей, функционирование автоматических систем пожарной сигнализации, а также наличие и исправность препятствующих распространению огня секций.

- Так как наиболее распространенной причиной пожаров являются проблемы с электричеством, то мы обратим внимание владельцев на обязательство по заказу планового аудита электроустановок раз в десять лет. Для электроустановок, которые были построены или перестроены до 2000 года, плановый аудит надо проводить раз в пять лет, - сказал руководитель бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм. Он добавил, что в ходе контрольного визита в этом году обязательно обратят внимание также на исправность систем отопления в банях, сдаваемых в аренду посетителям.