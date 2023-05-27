Спасатели проверят заведения размещения

Инспекторы Идаского спасательного центра проверят с 29 мая по 18 июня пожарную безопасность в сезонных заведениях размещения Ида- и Ляэне-Вирумаа.
В ходе рейда в отелях, мотелях, гостиницах, домах отдыха, гостевых домах и прочих зданиях для размещения проконтролируют наличие и исправность средств тушения, состояние эвакуационного освещения и эвакуационных путей, функционирование автоматических систем пожарной сигнализации, а также наличие и исправность препятствующих распространению огня секций.
- Так как наиболее распространенной причиной пожаров являются проблемы с электричеством, то мы обратим внимание владельцев на обязательство по заказу планового аудита электроустановок раз в десять лет. Для электроустановок, которые были построены или перестроены до 2000 года, плановый аудит надо проводить раз в пять лет, - сказал руководитель бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм. Он добавил, что в ходе контрольного визита в этом году обязательно обратят внимание также на исправность систем отопления в банях, сдаваемых в аренду посетителям.
В ходе проведенного в 2021 году рейда инспекторы Идаского спасательного центра проверили 41 заведение размещения, в том числе 19 в Ида-Вирумаа и 22 в Ляэне-Вирумаа. Недостатки были выявлены в 28 учреждениях. Чаще всего проблемы имелись с первичными средствами тушениями: их либо не было, либо они не были проверены и обслужены в соответствии с требованиями. Проблемы были также со складированием горючих материалов не в соответствии с требованиями; с невыполнением соответствующих требованиям проверок работы и обслуживания систем пожарной сигнализации и эвакуационного освещения. Кое-где на эвакуационных дверях отсутствовали также поворотные кнопки, или так называемые запоры-бабочки.