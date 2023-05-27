Клуб "Valge Hobu" организовал сбор средств для раненого украинского солдата

Молодой мужчина находился на лечении в Голландии уже девять месяцев, а здесь после долгого перерыва встретился со своими земляками, ведь делегация из его родного Липовца, который является городом-партнером Йыхви, тоже находилась здесь. Иван Лаврик потерял в бою одну ногу, вторая тяжело ранена, у него пострадал слух и имеются другие повреждения. Услышав его историю от людей из дружественного города, в Йыхви решили собрать деньги на протез для парня. Однако протез оказался очень дорогим.

- Такую сумму - как выяснилось, пятизначную - нам собрать невозможно, но, к счастью, протезирование и лечение большей частью оплатили в Голландии. В то же время его история очень взволновала нас, и мы решили как-то облегчить его жизнь собранной суммой, ведь все хотя бы повседневные расходы голландцы все же не компенсируют, - сказал Калев Наур из клуба "Valge Hobu", передавая почти 3000 евро.

- В Голландии больница - не место, где валяться, я хожу туда в соответствии с планом лечения, а в остальном кров мне предлагают местные добровольцы, - рассказал Иван Лаврик. Скоро ему предстоят еще несколько операций, чтобы восстановить слух. Так что потребуется еще какое-то время для восстановления, насколько оно возможно.