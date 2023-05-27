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Клуб "Valge Hobu" организовал сбор средств для раненого украинского солдата

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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По словам встретившего Ивана Лаврика в Таллинне и привезшего его в Йыхви Калева Наура, протез образцово себя вел как на брусчатке Старого города Таллинна, так и по пути от железнодорожного вокзала до гостиницы. "Проходить на протезе 4,5 км в час - это неплохой результат", - сказал сам Иван Лаврик.
По словам встретившего Ивана Лаврика в Таллинне и привезшего его в Йыхви Калева Наура, протез образцово себя вел как на брусчатке Старого города Таллинна, так и по пути от железнодорожного вокзала до гостиницы. "Проходить на протезе 4,5 км в час - это неплохой результат", - сказал сам Иван Лаврик. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг вечерним поездом в Йыхви прибыл Иван Лаврик, получивший тяжелые ранения во время службы в украинских военно-воздушных силах. Чтобы собрать деньги на его лечение, клуб "Valge Hobu" устроил здесь сбор средств и благотворительный ужин.

Молодой мужчина находился на лечении в Голландии уже девять месяцев, а здесь после долгого перерыва встретился со своими земляками, ведь делегация из его родного Липовца, который является городом-партнером Йыхви, тоже находилась здесь. Иван Лаврик потерял в бою одну ногу, вторая тяжело ранена, у него пострадал слух и имеются другие повреждения. Услышав его историю от людей из дружественного города, в Йыхви решили собрать деньги на протез для парня. Однако протез оказался очень дорогим.

- Такую сумму - как выяснилось, пятизначную - нам собрать невозможно, но, к счастью, протезирование и лечение большей частью оплатили в Голландии. В то же время его история очень взволновала нас, и мы решили как-то облегчить его жизнь собранной суммой, ведь все хотя бы повседневные расходы голландцы все же не компенсируют, - сказал Калев Наур из клуба "Valge Hobu", передавая почти 3000 евро.

- В Голландии больница - не место, где валяться, я хожу туда в соответствии с планом лечения, а в остальном кров мне предлагают местные добровольцы, - рассказал Иван Лаврик. Скоро ему предстоят еще несколько операций, чтобы восстановить слух. Так что потребуется еще какое-то время для восстановления, насколько оно возможно.

Больше, чем деньги, которые не компенсируют потерянное здоровье, Ивана порадовала встреча с людьми из родного города и со здешними поддерживающими его людьми. И, конечно, еда. "Я в чужой культуре питания уже девять месяцев. Здесь вкусы более домашние", - сказал Иван Лаврик.

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