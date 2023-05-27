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Кохтла-Ярвеское горуправление борется со страхами сокращений и закрытий

Эрик Гамзеев
, журналист
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Горуправление утверждает, что клуб "Oru" закрывать не будут, однако его работу надо реорганизовать для экономии расходов.
Горуправление утверждает, что клуб "Oru" закрывать не будут, однако его работу надо реорганизовать для экономии расходов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление пытается развеять распространяющиеся относительно городских учреждений страхи сокращений и закрытий, вызванные тем, что в нынешнем бюджете города денег меньше прежнего и расходы придется урезать.

В начале недели в горуправление пришло письмо, в котором называющие себя жителями Ору люди выразили протест в связи с предполагаемым закрытием клуба "Oru". Они утверждали, что жителям не предложили каких-то других альтернатив, и отмечали, что с закрытием клуба городская часть получит еще одно здание, которое быстро превратится в пепелище.

Клуб "Oru" не закроют

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