Кохтла-Ярвеское горуправление борется со страхами сокращений и закрытий

В начале недели в горуправление пришло письмо, в котором называющие себя жителями Ору люди выразили протест в связи с предполагаемым закрытием клуба "Oru". Они утверждали, что жителям не предложили каких-то других альтернатив, и отмечали, что с закрытием клуба городская часть получит еще одно здание, которое быстро превратится в пепелище.