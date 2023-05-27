ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Бороться со слухами помогает четкая и честная информация

Несколько предыдущих лет Кохтла-Ярве жил не по средствам. Свалившиеся же теперь на шею экономический спад, инфляция и резкое повышение процентных ставок по кредитам резко увеличили проблемы.

С одной стороны, может быть, даже хорошо, что молодым членам городского управления, которые прежде не были связаны с системой управления городом, приходится раскалывать подброшенные им орешки. Другим людям было бы, очевидно, еще сложнее осуществить эти неизбежные реорганизации.

Во многом неизбежно, что урезание расходов создает напряженность, нервозность и инфошумиху. Но ведь рождаются они не на пустом месте. Они затрагивают множество людей и семей. Самое лучшее средство от слухов - подробное и терпеливое разъяснение своих планов, какими бы приятными или неприятными они ни были. Тут многое нужно исправить.

При этом поддержку горуправлению должны оказать также члены горсобрания. С одной стороны, большая часть из них в депутатских кругах уже много лет - и они тоже отвечают за сложившуюся ситуацию, пытаясь любой ценой оставаться в глазах избирателей благодетелями. Теперь им стоит признаться своим избирателям, что совершили ошибку и что нельзя продолжать по-старому.

Во-вторых, за нынешний городской бюджет проголосовали все депутаты. Они должны были понимать, что по сути означают меньшие, чем раньше, цифры в строках бюджета.